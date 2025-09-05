Miłość i nadzieja, odcinek 276: Groźny wypadek Melis. Ciąża żony Egego zagrożona! - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-05 14:31

W 276 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Melis będzie miała wypadek, do którego dojdzie z winy jej męża! Ege za nic w świecie nie będzie chciał skrzywdzić ciężarnej Melis, ale kiedy zamknie w pokoju Feraye i Belkis dojdzie do tragedii. To właśnie Melis spróbuje uwolnić matkę oraz teściową, które Ege uwięzi, by spotkać się z szantażystą kobiet i poznać prawdę o ojcu Zeynep. Nagle w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" Feraye popchnie drzwi, a Melis upadnie na podłogę, krzycząc z bólu, że straci dziecko. Ciążą żony Egego będzie zagrożona. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Miłość i nadzieja" odcinek 276 - wtorek, 10.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Wydarzenia, które rozegrają się w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" w rodzinnym domu Melis zagrożą życiu jej dziecka! Zupełnie nieświadomie Ege doprowadzi do wypadku ciężarnej Melis, bo za wszelką cenę będzie chciał poznać tożsamość ojca Zeynep. Zmusi swoją teściową Feraye i matkę Belkis do wyjawienia prawdy, ale wtedy stanie się świadkiem zdarzenia, które wzbudzi jeszcze większe podejrzenia. 

Ege pozna prawdę o szantażyście Feraye w 276 odcinku "Miłość i nadzieja"

W tajemnicy przed zięciem i córką Feraye, z pomocą Belkis, w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" spakuje do torby mnóstwo pieniędzy, pliki banknotów, które będzie chciała przekazać szantażyście. Kiedy Ege przyłapie teściową i matkę, wyciągnie z nich, co chcą zrobić z tak dużą kwotą. Pozna prawdę o szantażyście, który wie, kto jest ojcem Zeynep i chce wyjawić tę tajemnicę całej rodzinie. Jednocześnie Ege nie zrozumie, dlaczego kobiety chcą zapłacić Alperowi za milczenie...

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 283: Zeynep wyrzuci pierścionek od Ege! Padnie ofiarą podstępu Melis - ZDJĘCIA

Ege pojedzie na spotkanie z Alperem w 276 odcinku "Miłość i nadzieja"

W pewnym momencie w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" Ege uświadomi sobie, że Feraye i Belkis znają tożsamość prawdziwego ojca Zeynep i za wszelką cenę chcą ukryć ją przed dziewczyną. Zorientuje się, że nie zamierzają nic zdradzić, więc postanowi działać sam. Zabierze im telefon i torbę z pieniędzmi, po czym zamknie je w pokoju na klucz i sam pojedzie na spotkanie z szantażystą. Czy Alper powie mu, że to Bulet, mąż Feraye, jest biologicznym ojcem Zeynep?

Tak dojdzie do wypadku ciężarnej Melis w 276 odcinku "Miłość i nadzieja". Dostanie drzwiami od Feraye

Podczas konfrontacji Egego i Alpera w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" w domu rozegra się groźny wypadek ciężarnej Melis. Jak do tego dojdzie? Feraye i Belkis spróbują wydostać się z pokoju, by uniemożliwić spotkanie Egego z szantażystą. Zawołają o pomoc, a ich głos słyszy służąca Ceylan, która tak naprawdę nazywa się Seda. Pojawi się również Melis, która ma większą wprawę w otwieraniu zamkniętych drzwi wytrychem.

Czy Melis straci dziecko w 276 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Ciężarnej Melis w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" uda się uwolnić matkę i teściową, ale dostanie drzwiami od Feraye, upadnie, złapie się za brzuch i zacznie odczuwać silny ból. Przerażone Feraye i Belkis od razu zabiorą Melis do szpitala, drżąc o życie nienarodzonego dziecka. Po kilku godzinach w szpitalu okaże się, że ciąża Melis jest zagrożona i jeśli nie chce stracić dziecka, to musi bardziej dbać o siebie...

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Rozwód, ślub, potworny wypadek i nowy bohaterowie

Polecany artykuł:

Miłość i nadzieja, odcinek 292: Ślub Sili i Leventa w domu Kuzeya! Nie będzie m…
Super Seriale SE Google News
Miłość i nadzieja, odcinek 276: Groźny wypadek Melis. Ciąża żony Ege zagrożona! - ZDJĘCIA
25 zdjęć