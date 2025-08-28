Miłość i nadzieja, odcinek 283: Zeynep wyrzuci pierścionek od Ege! Padnie ofiarą podstępu Melis - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 283 - piątek, 19.09.2025, o godz 17.20 w TVP2

Urodziny Zeynep w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" będą dla Melis idealną okazją, żeby pozbyć się największej rywalki, by upokorzyć ukochaną Ege, zranić ją na oczach całej swojej rodziny. Tym razem Ege będzie po stronie Melis, bo tuż przed zbliżającym się porodem zmieni nastawienie do ciężarnej żony. Aby nie prowokować wybuchu złości Melis, nie wywoływać u niej niepotrzebnego, szkodliwego stresu, będzie się trzymał z dala od Zeynep. Żona Ege nie przestanie jednak knuć.

Tak Melis załatwi Zeynep podczas urodzin w 283 odcinku "Miłość i nadzieja"

Najpierw w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" dojdzie do nieporozumienia z prezentem urodzinowym dla Zeynep. W efekcie dziewczyna dostanie pudełko, w którym znajdzie tandetną kulę śnieżną i podejrzany liścik, pod którym nie będzie nadawcy. "Niespodziankę" dla Zeynep od razu przejmie Belkis.

Matka Ege w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" przeczyta kartkę dołączoną do prezentu i się zacznie! Nikt nie będzie wiedział, kto ośmielił się przysłać solenizantce taki prezent. Feraye nabierze podejrzeń, że to Melis wymyśliła taki podstęp na urodziny Zeynep. W obronie żony stanie Ege, który swoim zachowaniem doprowadzi Zeynep do łez.

Zeynep w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" pozbędzie się pierścionka, który dał jej Ege

Nic dziwnego, że to tak przykrym finale urodzin Zeynep w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" wyruszy na przejażdżkę z Cihanem. A kiedy zatrzymają się na poboczu, Zeynep wyciągnie pierścionek, który podarował jej Ege i wyrzuci go w zarośla! Dla niej to będzie już koniec miłości, którą Ege zniszczył biorąc ślub z Melis, spodziewającą się jego dziecka.