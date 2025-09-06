Miłość i nadzieja, odcinek 274: Kuzey po ślubie z Bahar nie powie do Sili ani słowa! Znajdzie kryjówkę w jego domu - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 274 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Bahar i Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" nie zostanie zakłócony przez Silę. Przeciwnie, nikt nie zauważy jej obecności w domu pana młodego. Tylko Kuzey tuż po odebraniu aktu małżeństwa odwróci się i spojrzy na ukochaną, która stanie się milczącym świadkiem ceremonii. Zraniona, odtrącona przez ukochanego Sila nie zrobi nic, by powstrzymać go przed ślubem z Bahar, żeby dać mu znać, że odzyskała pamięć i przypomniała sobie, że to jego kocha. Powód?

Sila w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie pewna, że Kuzey kocha Bahar

Dla Sili w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie jasne, że Kuzey jest zakochany w Bahar, że to o niej mówił, kiedy widzieli się ostatni raz przed wypadkiem i żądał, by zniknęła z jego życia. Z kolei Kuzey będzie przekonany, że Sila związała się z lekarzem z kliniki psychiatrycznej, doktorem Levent. Tuż przed ślubem z Bahar zobaczy bowiem Silę i Leventa przed salonem sukien ślubnych, trzymających się za ręce.

Sila ucieknie z wesela Kuzeya i Bahar w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

Jedno spojrzenie Kuzeya na Silę w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" wystarczy, by ona zrozumiała, że ślub z Bahar rozdzieli ich na zawsze. Przez kilka sekund będą się w siebie wpatrywali, aż nagle Bahar odwróci uwagę męża od swojej siostry. Sila ucieknie, chowając się za domem. Potem wejdzie do środka rezydencji Kuzeya i będzie się przysłuchiwała rozmowom jego matki Naciye z siostrą Hulyą o przebiegu ceremonii.

A kiedy Sila w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" zobaczy pierwszy taniec Bahar i Kuzeya na weselu przy basenie w jej oczach znów pojawią się łzy. Niespodziewanie panna młoda spojrzy w jej stronę i zobaczy, że Sila widzi ją w ramionach ukochanego. Dla nowej żony Kuzeya stanie się jasne, że on także wie o obecności niechcianego gościa na ich ślubie i weselu.

Sila ukryje się w domu Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

Przez jakiś czas Sila po ślubie Bahar i Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" zostanie w domu młodej pary, ale później wróci do kliniki psychiatrycznej. Bez rozmowy z Kuzeyem...

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD