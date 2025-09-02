Miłość i nadzieja, odcinek 273: Kuzey po ślubie z Bahar wyobrazi sobie, że to Sila! Podpatrzy ich pierwszy taniec na weselu - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 273 - sobota, 6.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Kuzeya i Bahar w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" przebiegnie bez zakłóceń, bo Sila nie zrobi nic, by przerwać ceremonię. Ze łzami w oczach będzie patrzyła na to, jak ukochany ożeni się z jej młodszą siostrą, ale nie zniszczy Bahar tak pięknego dnia. Nie zdoła jednak opuścić rezydencji niezauważona przez nikogo. To, że Kuzey spojrzy na nią na ślubie to jedno, ale dostrzeże ją również Bahar. I to w chwili pierwszego tańca z mężem.

Tak będzie wyglądał pierwszy taniec Kuzeya i Bahar w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"

Chociaż Sila ukryje się w domu Kuzeya, to w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie przypatrywała się młodej parze tańczącej przy basenie. Nagle wzrok Bahar zatrzyma się na niej. Młodsza siostra zorientuje się, że jest w rezydencji, obserwuje ślub i przyjęcie weselne przez okno! Nie powie jednak o tym Kuzeyowi, który tańcząc z żoną będzie sobie wyobrażał Silę w sukni ślubnej. Przez krótką chwilę czule wtuli się w Bahar, lecz kiedy zorientuje się, że to nie Sila znów zachowa dystans.

Bahar nie dopuści do spotkania Sili z Kuzeyem w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"

Spanikowana Bahar w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie wiedziała, jak powstrzymać Silę przed spotkaniem z Kuzeyem. Odsunie się od męża, żeby ustalić plan działania ze swoją matką Cavidan.

- O co chodzi? Coś się stało? - Nic, jestem zmęczona...

Sila ukryje się w sypialni Kuzeya w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"

Coraz bardziej zestresowana Bahar w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" powie Cavidan, że Sila wróciła i nie może dopuścić do tego, by Kuzey dowiedział się, że jest w jego domu! Tymczasem Sila ukryje się w sypialni Kuzeya, która już będzie przygotowana na jego noc poślubną z Bahar. Jedyną osobą, która zauważy tam Silę będzie gosposia Yildiz.

W ostatniej chwili spróbuje powstrzymać Kuzeya, by nie poszedł do sypialni po świeżą koszulę. Prawnik jednak i tak tam wejdzie, żeby się przebrać. Nie zauważy Sili, która schowa się w łazience.