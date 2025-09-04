Miłość i nadzieja, odcinek 272: Fatalne zaręczyny Kuzeya i Bahar! Tak będzie triumfowała wredna Cavidan- ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 272 - piątek, 5.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zaręczyny Kuzeya i Bahar w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" przebiegną w napiętej atmosferze. Nikt z bliskich prawnika nie będzie się cieszył, że ma wziąć ślub z prostą dziewczyną ze wsi, siostrą swojej ukochanej Sili. On także będzie czuł się zmuszany do ślubu, ale już za późno na wycofanie się! Szczególnie po tym, jak wszyscy podejrzewali, że Bahar jest z nim w ciąży.

Tak Bahar będzie wspominała zaręczyny z Kuzeyem w 272 odcinku "Miłość i nadzieja"

Postawiony pod ścianą Kuzey w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" nawet nie będzie udawał, ze cieszy się z zaręczyn z Bahar. Kiedy "narzeczona" prawnika obudzi się o poranku i zobaczy obrączkę na swoim palcu, z rozmarzeniem będzie wspominała, jak Cavidan i Naciye połączyły ich obrączkami i udzieliły im błogosławieństwa. Jednak podczas zaręczyn matka Bahar wystawi cierpliwość Kuzeya i jego rodziny na ciężką próbę.

Głupie żarty Cavidan podczas zaręczyn Bahar i Kuzeya w 272 odcinku "Miłość i nadzieja"

- Napiliśmy się kawy, a teraz przejdźmy do rzeczy. Oświadczam, że proszę o rękę twej córki dla swego syna Kuzeya... - zacznie Naciye, a Cavidan zacznie się śmiać. - Nie wiem, co powiedzieć... Mówi się, że strona kobiety powinna się wahać... - Cavidan wywoła zmieszanie wszystkich. - Żartowałam! Podejdźcie... - parsknie jeszcze głośniejszym śmiechem. - Bądźcie błogosławieni... - powie Naciye, władając obrączkę na palec Kuzeya, połączoną wstążką z obrączką Bahar. - Mamo proszę... - Niech Bóg was prowadzi... - zakończą błogosławieństwo obie matki.

Chociaż podczas zaręczyn w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey nie spojrzy na Bahar ani razu, ona i tak będzie naiwnie wierzyła, że spełni się jej największe marzenie, że zostanie żoną ukochanego Sili! W dniu ślubu obudzi się w wyśmienitym humorze. Swoją radością panna młoda od razu podzieli się z matką.

