Miłość i nadzieja. Tak Kuzey potraktuje Elif!

Pomimo, że pomiędzy Elif a Kuzeyem doszło do namiętnego pocałunku w windzie, mężczyzna okrutnie potraktuje zakochaną w nim dziewczynę! Pracodawca zada jej cios prosto w serce!

Elif nadal będzie wspominała namiętne chwile, które spędziła ze swoim ukochanym. Wygląda jednak na to, że ten jednak będzie chciał szybko zapomnieć, co się między nimi wydarzyło.

Dziewczyna odbierze przesyłkę zawierającą piękny łańcuszek z wiadomością, że ma ją zabrać w umówione miejsce. Kiedy jednak dotrze do restauracji, bardzo się zdziwi! Kuzey przybędzie tam w towarzystwie Handan, weźmie od pracownicy pudełeczko i wręczy błyskotkę swojej narzeczonej!

Uporzona Eli szybko odejdzie, ale Kuzey pójdzie za nią.

Elif, zahamuj swoje uczucia. Jesli w twoim sercu jest iskra skierowana w moją stronę, zgaś ją. W tej historii tylko ty płoniesz. Nigdy nie byłem zakochany i nie będę. Miłość to niewola, a ja nigdy nie będę więźniem

- powie dziewczynie.

Gönül stawia Bülentowi ultimatum

Bülent będzie rozmawiał z matką Zeynep przez telefon. Nagle Gönül postawi mężczyźnie warunek!

- Już czas powiedzieć mojej córce, kim jest jej ojciec! Żyje w twoim domu, a nie zna prawdy! Nie masz prawa jej tak traktować. Jutro wieczorem Zeynep dowie się, kto jest jej ojcem - powie i odłoży słuchawkę.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja":

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.