Miłość i nadzieja. Zeynep ledwo trzyma się na nogach! Arda chce zabrać ją do szpitala

Spis treści

Zeynep w niebezpieczeństwie! Czy miłość Ege do Zeynep przetrwa tę próbę?

Jakiś czas temu Zeynep wyprowadziła się z domu Bülenta i zamieszkała w skromnym pokoju. Schorowana dziewczyna wpakowała się w kolejne tarapaty - agent nieruchomości włamał się do jej nowego domu i czymś ją odurzył! Pomoc chorej Zeynep zaoferował natomiast Arda.

To nie spodoba się Ege, którego w 69. odcinku zwabi nie kto inny jak Melis. Chłopak zdenerwuje się, kiedy zastanie Zeynep z Ardą i zerwie z nią znajomość.

Niedługo potem stan Zeynep się pogorszy, a Arda postanowi zabrać ją do szpitala. Wtedy na miejscu zjawią się Bülent i Feraye i zabiorą dziewczynę z powrotem do swojej rezydencji.

Czytaj także: Miłość i nadzieja. Handan umrze?! Tragiczny finał rozstania z Kuzeyem!

Miłość i nadzieja odcinek 69. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege jest zaskoczony, kiedy zastaje chorą Zeynep z Ardą. Zrywa znajomość z dziewczyną. Elif wychodzi z aresztu. Kiedy Handan dowiaduje się, że Kuzey zna prawdę o jej intrygach, grozi, że odbierze sobie życie. Bülent dowiaduje się w końcu, gdzie obecnie przebywa Zeynep.

Kiedy oglądać 69 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 69. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 8 listopada o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 69. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ. Zobacz, co będzie z Zeynep!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,Arda Esen jako Bülent,Özgür Tanık Gönül,Furkan Okumuş jako Ege,Zafer Demircan jako Feraye,Hakan Dinçkol jako Kuzey,Cemre Kurum jako Elif,Gamze İğdiroğlu jako Handan,Mine Çayıroğlu jako Firdevs,Zeynep Melis Girşen jako Melis