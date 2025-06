Spis treści

Miłość i nadzieja. Alper zrobi to celowo. Konsekwencje będą natychmiastowe!

Kuzey do tej pory starał się bronić Silę nawet przed własną siostrą, z którą zdążył się już pokłócić, ale wkrótce to jej wypłynie na wierzch, bo Alper wykorzysta moment i celowo pocałuje Silę na oczach Kuzeya. Dziewczyna nawet nie zdąży go odepchnąć, a konsekwencje będą dla niej... natychmiastowe.

W jednej chwili wszystkie oczy będą skierowane na nią – z samochodu wysiądą Kuzey, a zaraz za nim jego siostra Hulya, matka oraz Cavidan, która długo czekała na ten moment i z satysfakcją będzie obserwować upadek Sili.

- Widzisz? Widzisz, mówiłam ci, że to wąż! – powie triumfująca Hulya, nie kryjąc pogardy i rozczarowania.

Polecamy także: Miłość i nadzieja. Oto, kim tak naprawdę jest Sila. Prawda wstrząśnie wszystkimi!

Sila spróbuje wyjaśnić, że nie miała nad tym, co się stało żadnej kontroli, ale emocje wezmą górę. Zraniony Kuzey, nie będzie chciał jej słuchać.

- Idź już, idź z tego domu! – wykrzyczy zdruzgotany prawnik, wydając ostateczny wyrok.

Tak właśnie relacja Sili i Kuzeya zawiśnie na włosku. Manipulacja Alpera, wspierana przez intrygi Cavidan zbierze żniwo.

Czy Kuzey zdoła poznać prawdę?

Miłość i nadzieja odcinek 228. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege chce wziąć z Melis natychmiastowy ślub. Pełna złości Hulya wyjawia Kuzeyowi, że Sila go kocha. Pragnie wyrzucić ją z domu. Ta traci przytomność. Bahar mówi Kuzeyowi o filmie z wyznaniem. Mężczyzna znajduje go w komputerze.

Sprawdź: Miłość i nadzieja. Ege i Melis biorą ślub! Tak będzie wyglądać uroczystość i finał pierwszego sezonu

Kiedy oglądać 228. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 228. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 4 lipca, o godz. 17:15 na antenie TVP2.

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, jak Alper zdyskredytuje Silę w oczach Kuzeya.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Czytaj także: Miłość i nadzieja. Kuzey weźmie ślub z siostrą Sıli? Tak zaczyna się 2. sezon - ZDJĘCIA

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję".

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.