Spis treści

Miłość i nadzieja. Hulya wybucha złością i atakuje Kuzeya

Czy Sila zostanie wyrzucona z domu? Hulya robi wszystko, by się jej pozbyć i targana gniewem zaatakuje Kuzeya. Hulya nie będzie potrafiła znieść faktu, że Sila, zamiast wyznać, kim naprawdę jest Arif, przez cały czas milczała.

Prawda, że Arif to tak naprawdę Alper, była dla niej szokiem, który odebrała jako zdradę. Jej złość będzie narastać dodatkowo przez wpływ Cavidan – matki Sili – która nieustannie podsyca niechęć do dziewczyny, manipulując emocjami domowników. Hulya da się jej zmanipulować...

Polecamy: Miłość i nadzieja. Kuzey się ożeni! Tak będzie wyglądać jego ślub z nową ukochaną - ZDJĘCIA

W jednej ze scen w 227. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dojdzie do dramatycznej wymiany zdań

- Stale ją chronisz, jak możesz jej wierzyć? Jesteś w niej zakochany, prawda? - zapyta brata. Kuzey nie pozostaje obojętny i odpowiada chłodno, choć stanowczo:

- Nic już nie mów, nie jestem w nikim zakochany.

Konflikt między Hulyą a Silą będzie eskalował. Czy Sila zostanie w domu? Odpowiedz na to pytanie przyniosą kolejne odcinki.

Miłość i nadzieja odcinek 227. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege chce wziąć z Melis natychmiastowy ślub. Pełna złości Hulya wyjawia Kuzeyowi, że Sila go kocha. Pragnie wyrzucić ją z domu. Ta traci przytomność. Bahar mówi Kuzeyowi o filmie z wyznaniem. Mężczyzna znajduje go w komputerze.

Kiedy oglądać 227. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 227. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 3 lipca, o godz. 17:15 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Czytaj także: Miłość i nadzieja. Kuzey weźmie ślub z siostrą Sıli? Tak zaczyna się 2. sezon - ZDJĘCIA

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję".

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.