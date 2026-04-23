La promesa - pałat tajemnic, odcinek 381: Ayala ma dla Petry bardzo złe wieści. To zburzy jej zaufanie do Cruz

Co wydarzy się w 381. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic"?

Alonso zaskakuje wszystkich domowników, ogłaszając, że nowym baronem de Linaja zostaje Curro. Taka decyzja natychmiast zmienia układ sił i wzmacnia pozycję młodzieńca w strukturach rodu. Równolegle trwają przepychanki ze strajkującą służbą. Pracownicy, wspierani przez Rómula i Píę, wyznaczają swoich delegatów i opracowują listę konkretnych oczekiwań, które trafią na stół mediatora. Z kolei Jana prowadzi własne dochodzenie, naciskając na Abla i żądając szczegółów dotyczących jego rzekomego zaangażowania w ratowanie ofiar pożaru. Mężczyzna coraz bardziej gubi się w swoich wymówkach.

Prawdziwa bomba wybucha jednak wokół Petry. Ignacio zaczyna jej sugerować, że tragedia, która spotkała jej syna, wcale nie była nieszczęśliwym trafem, a palce mogła w tym maczać sama markiza. Choć początkowo Petra odrzuca takie oskarżenia, jej dotychczasowa, bezkrytyczna lojalność wobec Cruz zaczyna się chwiać. Poważnym punktem zwrotnym staje się wizyta Ayali, który przypadkowo słyszy rozmowę markiza z Cruz i nabiera podejrzeń co do strzałów oddanych podczas polowania. Mężczyzna dzieli się swoimi przypuszczeniami z Petrą. Kobieta powoli zaczyna układać wszystkie elementy w logiczną całość. Gdy Ignacio wprost informuje ją, że prawdziwym celem podczas polowania był Curro, a Feliciano zginął wyłącznie z powodu tragicznej pomyłki snajpera, w Petrze coś pęka. Poczucie zdrady sprawia, że całkowicie odwraca się od Cruz, nawiązuje nić porozumienia z Ayalą i wyrusza na ścieżkę zemsty, pragnąc zdobyć twarde dowody przeciwko markizie.

Gdzie i o której godzinie oglądać 381. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic"?

Hiszpańską telenowelę "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić w dni powszednie. Transmisja telewizyjna rozpoczyna się zawsze o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Najbliższy, 381. epizod, widzowie będą mogli zobaczyć w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku. Dla osób, które przegapią emisję, przygotowano powtórki w internecie – wszystkie odcinki są bezpłatnie dostępne na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada i kto gra w "La promesa - pałac tajemnic"?

Fabuła serialu skupia się na losach Jany, która wnika w struktury rodziny Lujan, by odkryć mroczne sekrety mieszkańców posiadłości La Promesa. Kobieta musi nieustannie lawirować między ukrywaniem własnej tożsamości a radzeniem sobie z zakulisowymi grami arystokratów oraz służby. Sprawę dodatkowo komplikuje rosnące uczucie do Manuela, które staje w opozycji do jej chęci zemsty. Z każdym odcinkiem na światło dzienne wychodzą coraz mroczniejsze fakty z przeszłości obu rodów.

W obsadzie hiszpańskiej produkcji znaleźli się m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes