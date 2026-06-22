We wcześniej wyemitowanych odcinkach (od 411 do 415) wyszło na jaw, z czego naprawdę utrzymuje się Pelayo. Jego nielegalny obrót bronią wyszedł na jaw dzięki Catalinie, wywołując potężny wstrząs w ich relacji. Zresztą sam Cavendish zamierzał zlikwidować hrabiego, a Catalina cudem wyciągnęła go z opresji. Jednocześnie w innym miejscu pałacu Abel Bueno zdradził wreszcie Manuelowi i jego rodzinie niewygodną tajemnicę – ciężarna Jimena wszystko zmyśliła. Manuel, zszokowany obrotem spraw, ruszył po unieważnienie swojego małżeństwa, ale Abel wciąż uczulał wszystkich na działania zdesperowanej kobiety. Oszustka liczyła na łapówkę za milczenie lekarza i jednocześnie sprawdzała, gdzie leży prawdziwe uczucie jej męża. Prawda o spisku była nie do zaakceptowania dla Jany, która odwróciła się od Abla. Rodzice Jimeny również zameldowali się w pałacu, żądając wyjaśnień na temat rozpadającego się związku ich córki. Margarita zaczęła niepokojąco lgnąć do hrabiego de Ayala, oburzając tym i Cruz, i Martinę. Osłabiona problemami zdrowotnymi Virtudes brała pod uwagę zwolnienie z dworu. A sama Jimena odkryła zaskakujące zdjęcia, ukryte w hangarze przez Manuela.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 416

To tutaj Jimena natrafia na niepokojące fotografie schowane w hangarze. Uskrzydlony Manuel wierzy w szybkie załatwienie sprawy przed sądem i ostateczne rozwiązanie węzła małżeńskiego. Z kolei Pelayo odkrywa przed Cataliną całą prawdę o tym, w jaki sposób wszedł w czarny rynek broni po tym, jak umarli jego rodzice. Don Rómulo szuka pomocy przy zarządzaniu i decyduje, by sprowadzić nowego przełożonego dla pałacowej służby. Tymczasem Abel roznosi wieść o oszustwie z udawaną ciążą po wszystkich.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 417

Doprowadzona do skraju Jimena uważa, że rodzina w ogóle nie liczy się z jej opinią. Pod wpływem nerwów i potężnej awantury podejmuje najbardziej desperacką decyzję i rzuca się w dół. Na innym froncie relacyjnym Catalina bez skrupułów pozbywa się Pelaya, anulując ich zaręczyny. Lope dociera do informacji, że wypchana gotówką torba jest własnością Very. A progi dworu wreszcie przekracza stanowczy Ricardo Pellicer, który na własnych zasadach zaczyna sprawować władzę nad służbą.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 418

Po tragicznym upadku Jimena wciąż leży bez świadomości. W tej samej chwili Catalina wyjawia ojcu pełne tło porachunków między Pelayem a niebezpiecznym Cavendishem. Don Rómulo organizuje spotkanie załogi, gdzie oddaje sporą część swoich kompetencji Ricardowi Pellicerowi, nowemu dowódcy służby. Tymczasem dochodzi do najgorszego: obrażenia są zbyt wielkie i Jimena umiera. Jej rodzice obwiniają ród Lujn, zrzucając winę na ich barki. Wojna domowa między obiema familiami wybucha na dobre.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 419

Urzędowanie z bólem zaczyna Mercedes i postanawia natychmiast odesłać zwłoki córki do rodzinnej posiadłości. Na piętrze dla obsługi rośnie napięcie. Ciągłe eskapady Píi irytują świeżo upieczonego przełożonego Ricarda Pellicera. Równocześnie Manuel ma ogromny żal do Abla, który celowo krył przed nim kłamstwo Jimeny. Virtudes przyjeżdża z Martos, rzuca się w objęcia matki i cieszy się, że udało jej się zakopać topór wojenny z bratem. Natomiast Vera zdradza Lope szczegóły dotyczące jej własnego ojca.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 420

Virtudes siada przy stole z matką i Candelą, by szczegółowo zrelacjonować spotkanie w gronie rodziny. Candela ciśnie na przyjaciółkę, by wreszcie zdecydowała się odnowić kontakt ze swoim synem. Strata Jimeny dewastuje od środka Manuela, który nie radzi sobie z poczuciem winy, a Teresa ze zdwojoną siłą przypomina sobie żałobę po Felicianie. Don Ricardo oficjalnie naciska na Píę, by przestała ukradkiem wymykać się z budynku. Służąca tłumaczy nowemu szefowi, że sekretem jej zniknięć są odwiedziny u własnego syna. Wobec tragicznego upadku matka i ojciec Jimeny odcinają od pochówku całą rodzinę de Lujan. Wstrząśnięty i rozgoryczony Manuel odprawia z dwietkiem doktora Abla.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Hiszpańską telenowelę „La Promesa – pałac tajemnic” można włączać na telewizorach od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Partie opisywanych pięciu odcinków przewidziano na 22-26 czerwca 2026 r. Widzowie bez możliwości zasiadania w środku dnia przy odbiorniku mogą liczyć na powtórki. Dostęp do dotychczasowych odsłon znajduje się w sieci na serwisie TVP VOD.

Odcinek 416 - poniedziałek, 22 czerwca

- poniedziałek, 22 czerwca Odcinek 417 - wtorek, 23 czerwca

- wtorek, 23 czerwca Odcinek 418 - środa, 24 czerwca

- środa, 24 czerwca Odcinek 419 - czwartek, 25 czerwca

- czwartek, 25 czerwca Odcinek 420 - piątek, 26 czerwca

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"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Gdy Jana wkracza w pełen zawiłości świat rodu Lujan, z każdym dniem poznaje coraz brutalniejsze gry i ukrywane za murami sekrety dworu La Promesa. Młoda kobieta stale jest narażona na dekonspirację. Na każdym kroku lawiruje pomiędzy rywalizującą ze sobą służbą oraz dworskimi arystokratami. Jej skomplikowane układy z Manuelem sprawiają, że musi decydować o swoim losie na krawędzi zimnej kalkulacji odwetu, a obezwładniającego uczucia. Cisza wokół rodziny z każdym ruchem się zagęszcza i wszystko zwiastuje jeszcze więcej cierpienia przy odkrywaniu całej prawdy z przeszłości.

W serialu występują: