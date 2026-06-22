Decyzja o opuszczeniu dotychczasowego życia i wyjeździe do Eskisehir zrodziła się w głowie zmęczonej ciągłymi problemami Ayse już w odcinku 951. Ta sytuacja mocno uderzyła w Ferita, prowokując go do otwartej rozmowy. Mężczyzna wyznał jej miłość, zresztą ze wzajemnością, a zwieńczeniem tych deklaracji były zaręczyny, które zobaczyliśmy w 955. odsłonie serialu. Zakochana para nie wyjedzie jednak wspólnie, w nową drogę kobieta uda się tylko w towarzystwie siostry Nese oraz swojej córki, Dogi.

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Ayse i Doga opuszczają miasto. Streszczenie 956. odcinka „Dziedzictwa”

Nadchodzący epizod o numerze 956 przyniesie spore zmiany i ostateczne rozdzielenie głównych postaci. Ayse z córką zabierają swoje rzeczy, uciekając od miejsca przepełnionego bolesną przeszłością. Jej celem jest zupełnie nowy początek w Eskisehir. Widzowie zobaczą wzruszające chwile w miejscu pracy Ayse, gdzie ze łzami w oczach pożegna się ze współpracownikami. Uwadze nie umknie również Volcan, który przeżywa rozstanie z ukochaną Nese. Zdecyduje się wreszcie przekazać jej list z wyznaniem, na co wcześniej brakowało mu odwagi. Pozostaje pytanie, czy mimo dzielących ich kilometrów, narodzi się z tego nowy związek.

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Gdzie i o której emisja serialu „Dziedzictwo”?

Turecką telenowelę można śledzić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 956. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Osoby, którym nie uda się zasiąść przed telewizorami w porze emisji, mogą nadrobić straty w internecie. Wszystkie odcinki są dostępne za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Rodzinne tajemnice i znana obsada w telenoweli „Dziedzictwo”

Fabuła produkcji opowiada o dwóch córkach Yusufa, Seher i Kevser, wiodących spokojne życie w niezamożnej rodzinie. Wszystko ulega zmianie, gdy druga z sióstr wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Owocem ich miłości jest syn, któremu nadają imię Yusuf. Szczęście zostaje przerwane śmiercią męża, a niedługo później z powodu poważnej choroby umiera także Kevser. Przed śmiercią prosi Seher o przejęcie opieki nad osieroconym pięciolatkiem, jednak chłopiec trafia pod skrzydła surowego Yamana. Walka o dziecko to główny wątek serialu.

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan, grający Yamana

Sıla Türkoğlu, wcielająca się w Seher

Berat Rüzgar Özkan w roli młodego Yusufa

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya grający Aliego

Tolga Pancaroglu występujący jako Ziya

İpek Arkan w roli Duygu

Seda Dadaşova jako siostra Duygu, Yasemin