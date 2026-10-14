La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 500: Romulo odkryje zakazany romans, a Ignacio zaskoczy Margaritę swoim wyznaniem

Ayala i Martina z „La Promesy” zawierają przymierze

Ayala i Martina od długiego czasu nie potrafią dojść do porozumienia. Kością niezgody są oskarżenia dziewczyny o rzekomą próbę otrucia Ayali, a także jej opór wobec jego planowanego ślubu z Margaritą. Teraz jednak hrabia postanowi odkryć karty i przyzna, że historia o zatruciu była całkowicie zmyślona. Wyjaśni również, że symptomy, które mogły sugerować podanie mu trucizny, w rzeczywistości wynikały z jego choroby. W obliczu tych wyznań oboje zdecydują się na zawieszenie broni. Martina zadeklaruje, że jeśli jej matka postanowi wyjść za Ayalę, ona zaakceptuje tę decyzję.

Catalina walczy o serce Pelayo w nowym odcinku „La Promesy”

Zawirowania miłosne Cataliny nie mają końca. Kiedyś bez pamięci zakochana w Pelayo, zerwała z nim wszelkie kontakty, gdy wyszło na jaw, że ten po kryjomu handlował bronią. Później wdała się w romans z przystojnym Adriano, który jednak, ku niezadowoleniu jej matki, pochodził ze zbyt niskiej warstwy społecznej. Gdy Adriano ostatecznie opuścił posiadłość, Catalina wyruszyła na spotkanie z Pelayo, by spróbować odbudować ich relację. W 500. odcinku kobieta zdobędzie się na szczere wyznanie – opowie mu o swoim zmarłym bracie Tomasie i o wielkim cierpieniu, jakiego doświadczyła po jego stracie. Czas pokaże, czy ta otwartość zdoła skruszyć serce jej byłego narzeczonego i da im szansę na nowy początek.

Romulo przyłapie Manuela i Janę na romansie w 500. odcinku „La Promesy”

Największe emocje wzbudza jednak relacja pokojówki Jany i dziedzica posiadłości, Manuela. Zakochani od dawna starają się utrzymać swój związek w tajemnicy przed resztą mieszkańców La Promesy. W 500. odcinku nastąpi jednak przełom – Rómulo poinformuje Manuela, że zdaje sobie sprawę z jego romansu z Janą. To odkrycie może mieć dramatyczne skutki, zważywszy na to, że taki związek jest mezaliansem i niemal na pewno spotka się z potępieniem ze strony rodziny. Pozostaje pytanie, jak zachowa się Rómulo. Czy zachowa dyskrecję, czy też niezwłocznie doniesie o wszystkim matce Manuela, bezwzględnej Cruz?

Gdzie i kiedy oglądać 500. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic”?

Emisja 500. odcinka hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowana jest na piątek, 16 października 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Odcinek będzie również dostępny na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie widzowie będą mogli śledzić dalsze perypetie Martiny, Ayali, Cataliny, Pelaya, Jany, Manuela oraz innych bohaterów.

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