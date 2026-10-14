Dziedzictwo, odcinek 1056: Pelin nie zniesie bliskości Nany i Poyraza. Z Cansel przygotuje plan zemsty - ZDJĘCIA

Nana ratuje sytuację. Pomoc dla Poyraza w 1056. odcinku serialu „Dziedzictwo”

Poyraz po utracie swojego warsztatu zostaje zmuszony do szybkiego odnalezienia się w nowej rzeczywistości zawodowej. Nana postanawia nie zostawiać go w potrzebie i oferuje wsparcie przy prowadzeniu straganu owocowego. Jej ogromne zaangażowanie oraz wrodzona zaradność stają się nieocenioną pomocą dla zagubionego mężczyzny. Taka kooperacja daje im doskonałą przestrzeń do częstszego przebywania w swoim towarzystwie. Uczucie pomiędzy Poyrazem a Naną ewidentnie przybiera na sile. Kobieta robi wszystko, by pomóc mu odzyskać stabilność finansową, a ich wspólne działania mocno pogłębiają relację, która buduje się od momentu, gdy uratował ją przed Trucizną.

Pelin knuje intrygę z Cansel. Zazdrość o relację Nany i Poyraza

Wyraźne zacieśnianie więzi między Naną a Poyrazem błyskawicznie dostrzega Pelin. Była ukochana mężczyzny wciąż liczy na wznowienie ich dawnego związku, stąd widok rywalki wywołuje w niej potężną zazdrość. Zamiast biernie patrzeć na rozwój wypadków, postanawia natychmiast działać. Z pomocą przychodzi jej Cansel. Obie bohaterki próbują odsunąć Nanę od pracy na targu, wierząc, że dzięki temu Pelin spędzi z Poyrazem znacznie więcej czasu. Ich chytry plan kończy się jednak fiaskiem, bo Nana uparcie trwa u boku mężczyzny.

Sytuacja wkrótce dramatycznie się komplikuje, ponieważ owocowy wózek zostaje doszczętnie zdemolowany przez nieznanego sprawcę. Miejsce pracy Poyraza przestaje istnieć! Wydarzenia z kolejnego, 1057. odcinka pokażą, że zdesperowany mężczyzna rozpocznie współpracę z Pelin, co z kolei wywoła wielką zazdrość u Nany. Poyraz przejdzie sporą przemianę, a jego niedawna pomocniczka poczuje się całkowicie odrzucona na boczny tor.

Gdzie obejrzeć 1056. odcinek „Dziedzictwa”? Emisja w TVP1

Najnowszy, 1056. epizod tureckiej telenoweli „Dziedzictwo” zadebiutuje na ekranach w piątek, 23 października 2026 roku punktualnie o godzinie 16:00 w TVP1. Zaraz po telewizyjnej premierze materiał trafi do sieci. Widzowie będą mogli go odtworzyć na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie zgromadzono również wszystkie dotychczasowe odcinki tej popularnej produkcji.

Fabuła telenoweli „Dziedzictwo” i obsada aktorska

„Dziedzictwo” (pod oryginalnym tytułem „Emanet”) to przejmująca opowieść o potędze miłości, bolesnych tragediach i nieustannej walce o dobro rodziny. Na początku śledzimy losy małego Yusufa, który po stracie rodziców trafia pod skrzydła surowego wuja Yamana. Życie bohaterów odmienia się diametralnie, gdy zjawia się Seher, cicha ciotka chłopca, a między nią a Yamanem rodzi się prawdziwe uczucie. Po śmierci mężczyzny ciężar wychowania Yusufa przejmuje Nana Maryam.

Gdy głównej bohaterce zaczyna grozić przymusowa deportacja z kraju, los stawia na jej drodze Poyraza. Wspólnie decydują się na fikcyjny ślub, co z biegiem czasu rodzi zupełnie nowe napięcia i niespodziewane, głębokie emocje.

W obsadzie tureckiej produkcji znaleźli się:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako niezapomniana Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili grająca tytułową Nanę

Nik Xhelilaj występujący przed kamerą jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa

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