La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 479: Santos zmieni taktykę, aby zdobyć Verę, a Catalinę i Adriano czeka poważna rozmowa

La Promesa odc. 479: Maria pozna tajemnicę Píi

Tajemnica rzekomej śmierci Píi wciąż budzi ogromne emocje wśród mieszkańców i personelu majątku. Kobieta miała otruć się w momencie, gdy jej były mąż, Gregorio, zaczął wywierać na nią presję w kwestii ratowania małżeństwa. Pía jednak nie miała najmniejszego zamiaru do niego wracać, pamiętając doskonale jego wcześniejszą próbę morderstwa. Chcąc chronić siebie i swoje dziecko, postanowiła sfingować własną śmierć i ukryć się w jaskini. Prawda zacznie jednak ujrzeć światło dzienne. W 479. odcinku Maria odkryje jej sekret. Pozostaje pytanie, jak wpłynie to na losy kobiet i czy tajemnica zostanie utrzymana.

Powrót Manuela i Curro do La Promesy. Wielka radość wśród służby w 479. odcinku

W 478. epizodzie hiszpańskiego serialu widzowie byli świadkami powrotu Curro i Manuela z frontu. To wydarzenie przyniosło ogromną ulgę, zwłaszcza dla Cruz, która przez tygodnie umierała ze strachu o życie syna. Teraz, w 479. odcinku, informacja o szczęśliwym ocaleniu wojennych bohaterów w końcu dotrze także do służby, wywołując powszechną radość w całym pałacu.

Zdesperowany Santos błaga Verę o kolejną szansę w 479. odcinku „La Promesy”

Choć w La Promesie zapanuje radość z powodu powrotu żołnierzy, dla części bohaterów los nie będzie łaskawy. Santos wciąż będzie zmagał się z bolesnym odrzuceniem ze strony Very. Zdesperowany mężczyzna zdecyduje się na kolejną próbę naprawienia relacji, błagając o wybaczenie. Być może dopiero reprymenda i groźba zwolnienia ze strony Rómulo w 476. odcinku uzmysłowiły mu, że agresją nie zdobędzie miłości, a pozostałych pracowników należy traktować z szacunkiem.

Catalina i Adriano po wspólnie spędzonej nocy w 479. odcinku „La Promesy”

Życie uczuciowe Cataliny zaczyna z kolei układać się coraz lepiej. Po bolesnym zakończeniu relacji z Pelayo na jej drodze stanął Adriano, w którym kobieta szybko się zauroczyła. Mimo wyraźnego sprzeciwu Cruz wobec ich związku, para zdaje się tym nie przejmować. W 479. odcinku hiszpańskiej produkcji Catalina i Adriano spędzą razem noc, by następnego dnia podjąć decyzję o poważnej rozmowie na temat swojej przyszłości. Fani z zapartym tchem czekają na rozwój ich romansu.

Koszmar Martiny w zakładzie zamkniętym. Jej sytuacja pogarsza się w 479. odcinku „La Promesy”

Martina nadal przebywa w ośrodku psychiatrycznym. Została tam zamknięta pod zarzutem usiłowania morderstwa hrabiego Ayali, partnera jej matki. Jej pobyt w klinice to pasmo nieszczęść. W 477. odcinku niesłusznie oskarżono ją o pobicie innej pacjentki, Juany, mimo iż sama padła ofiarą ataku. W najnowszym, 479. odcinku, Martina znowu narobi sobie problemów, a jej sytuacja w ośrodku stanie się jeszcze bardziej beznadziejna.

Gdzie i kiedy oglądać 479. odcinek „La Promesy”?

Najnowszy, 479. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie pokazany w telewizji w czwartek, 17 września 2026 roku, o godzinie 15:05 w TVP2. Fani, którzy przegapią emisję, będą mogli nadrobić zaległości, oglądając epizod w internecie na platformie TVP VOD.

O czym opowiada „La Promesa - pałac tajemnic”? Fabuła i obsada

Akcja „La Promesy - pałacu tajemnic” toczy się w początkach XX wieku w pięknej Andaluzji. Główną bohaterką hiszpańskiej telenoweli jest Jana – młoda kobieta, która rozpoczyna pracę jako służąca w luksusowej posiadłości. Jej prawdziwym motywem jest jednak chęć odnalezienia zaginionego brata i wzięcia odwetu na osobach, które zabiły jej matkę. Droga do zemsty komplikuje się, gdy Jana zakochuje się z wzajemnością w Manuelu, dziedzicu rodu, co staje się źródłem zakazanego romansu na tle głębokich podziałów klasowych.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés wcielająca się w Janę,

Arturo Sancho grający Manuela,

Eva Martín jako Cruz,

Manuel Regueiro występujący w roli Alonsa,

María Castro jako Pía.

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