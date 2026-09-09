Splątane losy, odcinek 44: Yasemin wyjawi Munevver prawdę o przeszłości! Halil zostanie zdemaskowany? - ZDJĘCIA

Münevver odkrywa tożsamość wnuczki. Halil drży o swój największy sekret w 44. odcinku

Akcja 44. epizodu serialu przynosi przełom, ponieważ Münevver zyskuje pewność co do tożsamości Yasemin i wie już o ich pokrewieństwie. Zaginiona wnuczka wraca do życia kobiety i planuje wyjawić jej wszystkie fakty dotyczące wydarzeń sprzed lat. Sytuacja ta mocno niepokoi Halila, który obawia się ujawnienia swojego największego kłamstwa. Mężczyzna przez długi czas ukrywał przed Münevver stan Pakize i zataił informację o jej śpiączce. Yasemin ostatecznie oszczędza Halila i nie demaskuje jego oszustwa przed seniorką. Bohater i tak musi jednak ponieść konsekwencje swoich czynów, zwłaszcza że jego tajemnicę poznał Remzi, który zaczął domagać się pieniędzy za milczenie.

Remzi żąda pieniędzy od Halila za milczenie. Długi bohatera w 44. odcinku

Problemy finansowe Remziego narastają z każdym dniem. W najnowszym epizodzie mężczyzna składa lichwiarzowi obietnicę szybkiej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Szantażysta liczy na rychły zastrzyk gotówki od Halila. Sytuacja komplikuje się jednak ze względu na ogromną presję ciążącą na samym Halilu. Jak przypomina portal Eska.pl, w 43. odcinku bohater szykował już zapłatę za utrzymanie tajemnicy z obawy przed ujawnieniem prawdy przed Münevver.

Tahsin tropi byłego policjanta. Niebezpieczeństwo dla Pakize i Yasemin

Poważne zmartwienia spadają także na Tahsina. Mężczyzna dowiaduje się o działaniach byłego funkcjonariusza policji, który intensywnie poszukuje jego samego oraz Pakize i Yasemin. Tahsin postanawia działać z wyprzedzeniem i nakazuje swoim ludziom zlokalizowanie stróża prawa. Chce za wszelką cenę ustalić intencje byłego policjanta oraz zakres posiadanych przez niego informacji. Wyniki tego śledztwa mogą przynieść dramatyczne skutki dla całej jego rodziny.

Pınar traci zaufanie Münevver. Tajemnica zaginięcia małej Mine wychodzi na jaw

Münevver odczuwa ogromny gniew w stosunku do Pınar. Seniorka odkrywa prawdę o niedawnym incydencie z udziałem Mine. Dowiaduje się o zagubieniu dziewczynki i nakłanianiu jej do kłamstwa w tej sprawie. Kobieta traktuje bezpieczeństwo wnuczki jako absolutny priorytet, dlatego to odkrycie sprawia jej ogromny ból. Portal Eska.pl przypomina, że w 40. odsłonie serii Münevver wściekła się na Pınar za sam fakt zgubienia Mine oraz zatajenie tego faktu. Obecnie na jaw wychodzą kolejne przewinienia, których seniorka nie zamierza tolerować, co zwiastuje poważne konsekwencje dla Pınar.

Yasemin rezygnuje z bliskości Kerema ze względu na zazdrość Ezgi w 44. odcinku

Istotne zmiany zachodzą również w życiu Yasemin. Zuhal uświadamia dziewczynie skalę zazdrości Ezgi o jej zażyłą relację z Keremem. Wobec takich faktów bohaterka decyduje się na zwiększenie dystansu i ochłodzenie kontaktów ze swoim dotychczasowym powiernikiem. Chce w ten sposób uniknąć prowokowania kolejnych konfliktów w swoim otoczeniu. Decyzja ta następuje krótko po wydarzeniach z 43. odcinka, o których pisał portal Eska.pl, kiedy to Kerem błędnie zinterpretował nazwanie go przyjacielem jako dowód na brak głębszych uczuć ze strony Yasemin.

Kiedy oglądać 44. odcinek serialu „Splątane losy”? Dokładna data i godzina

Telewizja Polska zaplanowała emisję 44. odcinka serialu „Splątane losy” na poniedziałek 14 września 2026 roku o godzinie 14:00. Widzowie będą mogli obejrzeć premierę na antenie stacji TVP1. Produkcja jest również dostępna dla internautów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada turecki serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada produkcji

Turecka produkcja obyczajowa znana w oryginale jako „Bizi Birleştiren Hayat” skupia się na losach Münevver Ketenci. Ta zamożna i niezwykle surowa mieszkanka Stambułu przeżywa ogromny wstrząs, gdy przed jej drzwiami staje pięcioletnia Mine. Kobieta odkrywa ze zdumieniem, że dziewczynka jest jej wnuczką. To wydarzenie motywuje ją do rozpoczęcia poszukiwań swojej zaginionej córki Pakize. Fabuła serialu ukazuje również perypetie uczuciowe łączące pielęgniarkę Yasemin z lekarzem Burakiem.

W rolach głównych występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı odgrywająca rolę Yasemin Kardan

Emir Gülsever kreujący postać Buraka

Şerif Bozkurt występujący jako Halil

Yeşim Ceylan w roli Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas odgrywająca postać Meltem

İrem Korkmaz wcielająca się w Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu grająca Pınar

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