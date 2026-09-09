Dziedzictwo, odcinek 1025: Czarna przyłapie Ibo z inną kobietą. Gdy spojrzy jej w twarz przeżyje szok! - ZDJĘCIA

Ibrahim chce utrzeć nosa żonie. Streszczenie 1025. odcinka "Dziedzictwa"

İbrahim nie ma zamiaru biernie znosić podejrzeń żony. W najnowszym, 1025. odcinku „Dziedzictwa”, mężczyzna decyduje się na odważny krok, chcąc zagrać na emocjach zazdrosnej partnerki. Ibo zaczyna udawać, że prowadzi potajemną korespondencję z kobietą, z którą planuje schadzkę w parku.

Wątpliwości Czarnej nie wzięły się znikąd. W 1023. odcinku „Dziedzictwa” kobieta nakryła męża na cichych rozmowach telefonicznych. Jej niepokój wzbudziła tajemnicza Şule. İbrahim postanawia teraz wykorzystać jej czujność i przygotowuje prowokację.

Cel Ibo jest prosty. Chce pokazać żonie, do czego prowadzi ślepa zazdrość i szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma. Zaplanowane spotkanie z „kochanką” to tylko mistyfikacja, która ma dać Czarnej do myślenia.

Zaskakujący finał schadzki w parku. Co wydarzy się w "Dziedzictwie"?

Plan Ibo wchodzi w decydującą fazę. Mężczyzna spotyka się w parku z brunetką, co natychmiast zauważa z ukrycia Czarna. Widok męża obejmującego obcą kobietę na ławce doprowadza ją do szału. Jednak gdy zdenerwowana zbliża się do pary, przeżywa szok. Okazuje się, że rzekoma kochanka to w rzeczywistości ich redakcyjny kolega, przebrany w perukę!

İbrahim tłumaczy osłupiałej żonie, że wszystko było tylko dowcipem. Początkowa złość Czarnej szybko mija. Kobieta uświadamia sobie, że jej podejrzenia o zdradę były całkowicie chybione, a cała sytuacja ostatecznie wywołuje u niej uśmiech.

W 1025. odcinku „Dziedzictwa” widzowie dowiedzą się również, kim naprawdę jest tajemnicza Şule. Ibo wyjaśni Czarnej, że kobieta, z którą wcześniej rozmawiał, to położna. Przyszły ojciec chciał po prostu zaczerpnąć fachowej wiedzy, by jak najlepiej przygotować się na narodziny ich dzieci.

Kiedy oglądać 1025. odcinek "Dziedzictwa"?

Nowe odcinki tureckiego serialu „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o godzinie 16:00 w TVP1. Premiera 1025. odcinka zaplanowana jest na środę, 9 września 2026 roku. Ci, którzy przegapią emisję w telewizji, mogą obejrzeć odcinek na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada turecki serial "Dziedzictwo"? Obsada

„Dziedzictwo” (znane pod oryginalnym tytułem Emanet) to pełna emocji telenowela, w której przeplatają się wątki miłosne, rodzinne dramaty i walka o przetrwanie. Fabuła rozpoczyna się, gdy mały Yusuf traci rodziców i trafia pod skrzydła swojego wymagającego wuja, Yamana. Życie chłopca zmienia się, gdy pojawia się jego skromna ciotka, Seher. Początkowa wrogość między opiekunami powoli przeradza się w głębokie uczucie, a ich relacja staje się oparciem dla osieroconego Yusufa.

W późniejszych sezonach historia nabiera jeszcze bardziej dramatycznego charakteru. Z powodu tragicznych wydarzeń ginie Yaman Kırımlı. Opiekę nad chłopcem i pieczę nad rodzinnym dziedzictwem przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja Nany staje się jednak niezwykle trudna. Kobieta staje w obliczu deportacji, co mogłoby zniszczyć stabilizację, którą wreszcie odzyskał Yusuf. Wtedy w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna zgadza się na fikcyjne małżeństwo z Naną, by uchronić ją przed wyjazdem. Z czasem ten związek z rozsądku rodzi nowe konflikty i głębokie emocje.

W serialu "Dziedzictwo" występują między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili w roli Nany

Nik Xhelilaj grający Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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