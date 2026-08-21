La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 463: Trwa awantura o małego Dieguita, a mroczny sekret Lopego wychodzi na jaw

Romulo i Maria walczą o synka zmarłej Pii w 463. odcinku „La Promesy”

Maria wraz z Romulo podejmują gorączkowe wysiłki w celu zmiany zdania Petry, która konsekwentnie planuje przekazać małego Dieguita pod opiekę Gregoria. Napięcie między zarządcą a ochmistrzynią szybko przeradza się w potężną awanturę, a ten gwałtowny konflikt grozi trwałym zniszczeniem ich dotychczasowych relacji. Pozostali członkowie służby robią wszystko, aby uchronić osierocone dziecko przed tragicznymi w skutkach wyborami dorosłych. Finał tej zaciekłej konfrontacji pokaże, czyje ostatecznie będzie na wierzchu i jaki los spotka bezbronnego malucha.

Jana i Salvador ujawniają Romulowi prawdę o długach Lopego

Początkowo Jana i Salvador stają na głowie, aby ukryć ciężko rannego kolegę przed wzrokiem surowych przełożonych. Obrażenia okazują się jednak zbyt poważne, dlatego ostatecznie postanawiają wyznać zarządcy pełną prawdę o tragicznych wydarzeniach w rezydencji. Lope padł ofiarą bezwzględnych bandytów, u których wcześniej zaciągnął spore zobowiązania finansowe, co widzowie mogli zaobserwować już w 460. epizodzie tej telewizyjnej produkcji.

Margareta opiekuje się chorym Ignaciem, a Cruz obserwuje Alonsa

W innej części pałacu Catalina stara się rozładować gęstą atmosferę i wręcza Adrianowi unikalny podarunek. Równocześnie Margareta nie odstępuje na krok osłabionego Ignacia, wspierając mężczyznę po niespodziewanym ataku duszności. Z kolei czujna Cruz bacznie przygląda się domownikom i rejestruje niepokojące napięcie narastające od pewnego czasu między Alonsem a Marią Antonią.

Gdzie i kiedy oglądać 463. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic”

Premierowa emisja 463. odcinka hiszpańskiej produkcji odbędzie się w środę 26 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP2. Fani tego kostiumowego formatu mogą również bez problemu obejrzeć najnowszy epizod za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

Kulisy powstawania i obsada telenoweli „La Promesa – pałac tajemnic”

Hiszpańska produkcja kostiumowa przenosi widzów do malowniczej Andaluzji z początków dwudziestego stulecia. Główną osią fabuły jest historia Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, aby odszukać zaginionego brata i wymierzyć sprawiedliwość winnym śmierci jej matki. Ten mroczny plan zemsty komplikuje się w momencie, gdy dziewczyna obdarza gorącym uczuciem dziedzica wielkiej fortuny, Manuela. Twórcy sprawnie łączą sensacyjne zagadki z wątkiem zakazanej miłości, dobitnie uwypuklając ogromne różnice klasowe między panami a ich służbą.

W telewizyjnym hicie na ekranie pojawiają się między innymi:

- Ana Garcés odgrywająca postać Jany

- Arturo Sancho wcielający się w Manuela

- Eva Martín jako charyzmatyczna Cruz

- Manuel Regueiro grający postać Alonsa

- María Castro występująca w roli Pii

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