Sytuacja gospodyni w hiszpańskim pałacu La Promesa od dawna była niezwykle trudna. Kobieta desperacko chroniła swojego malutkiego synka przed wzrokiem surowych właścicieli ziemskich. W 420. odcinku don Ricardo Pellicer zmusił roztrzęsioną Pię do przyznania się, że potajemnie odwiedza dziecko na terenie majątku, stąd jej ciągłe zniknięcia. Szef służby postanowił milczeć, jednak poważne zagrożenie pojawiło się z innej strony. Zawistna Petra, dawna ochmistrzyni, szukająca zemsty i chęci umocnienia swojej pozycji, postanowiła użyć tej tajemnicy przeciwko Pii. W konsekwencji przyszłość i bezpieczeństwo niewinnego chłopca znalazły się w wielkim niebezpieczeństwie.

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La Promesa odc. 426. Cruz nie chce dziecka w pałacu

W 426. odcinku hiszpańskiej produkcji dojdzie do eskalacji konfliktu. Gdy bezlitosna markiza Cruz odkryje prawdę, bez wahania nakaże Pii pozbycie się chorego chłopca z terenu La Promesy. Pojawia się pytanie, czy zdesperowana gospodyni sprzeciwi się arystokratce, ryzykując wszystko dla ratowania zdrowia i życia swojego synka? Jakie będą dalsze losy pozbawionego matczynej opieki dziecka? Widzowie dowiedzą się również, czy don Ricardo Pellicer lub don Romulo postanowią wesprzeć nękaną kobietę, czy poddadzą się woli potężnej pani domu. Te wydarzenia zapoczątkują prawdziwą wojnę w podziemiach pałacu.

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Kiedy oglądać La Promesa w TVP2?

Hiszpańska telenowela "La Promesa - pałac tajemnic" jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Premiera najnowszego, 426. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 6 lipca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość obejrzenia wszystkich odcinków w dowolnym momencie na platformie streamingowej TVP VOD.

La Promesa - o czym jest serial? Obsada

Jana, zagłębiając się w mroczne sekrety rodziny Lujan, odkrywa w La Promesie coraz więcej spisków i tajemnic. Kobieta musi nie tylko ukrywać swoje własne zamiary, ale także sprawnie poruszać się w świecie pełnym intryg i nieporozumień, trwających zarówno wśród arystokratów, jak i służby. Jej skomplikowana relacja z Manuelem stawia ją przed dylematem: wybrać zemstę, czy rodzące się uczucie. Atmosfera w pałacu robi się coraz bardziej napięta, a prawda o losach jej brata może okazać się gorsza, niż początkowo zakładała.

W hiszpańskiej produkcji występują:

Ana Garcés (Jana Expósito)

Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (Alonso de Luján)

Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (Pía Adarre)

Joaquín Climent (Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)

Teresa Quintero (Candela García)

Carmen Asecas (Catalina Luján)

Paula Losada (Jimena)

Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (Petra Arcos)

Enrique Fortún (Lope Ruiz)

Sara Molina (María Fernández)

Laura Simón (Lola Montoro)

Rafa de Vera (Conrado Funes)