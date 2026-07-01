Dziedzictwo, odc. 966: Potajemne wesele Nany i Poyraza. Bliscy organizują wielką niespodziankę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 966 - czwartek, 2.07.2026, o godz. 16.05 w TVP1

Zgodnie z zapowiedziami, w 966. odsłonie tureckiej produkcji „Dziedzictwo” dojdzie do zorganizowania niespodziewanego przyjęcia weselnego. Nazli wspólnie z Sahinem zauważą, że nowożeńcy nie mieli okazji odpowiednio celebrować zawarcia swojego małżeństwa. Postanowią więc wykorzystać fakt, że w domu nie ma akurat Cansel oraz Cennet, które od samego początku pałają niechęcią do związku Nany i Poyraza. Do spontanicznych przygotowań z wielkim entuzjazmem dołączą również Mert oraz Yusuf.

Wspomniana czwórka bohaterów zajmie się kompleksowym wystrojem rodzinnej posiadłości Poyraza. Zadbają nie tylko o okolicznościowe ozdoby, ale także o odpowiedni podkład muzyczny do pierwszego tańca oraz imponujący tort dla głównych zainteresowanych. Cała akcja zostanie utrzymana w ścisłej tajemnicy, dzięki czemu powrót Nany i jej męża do mieszkania zakończy się gigantycznym szokiem i ogromną radością dla świeżo upieczonej pary.

„Co to?” – spyta zaskoczy Poyraz na widok dekoracji.

„Nie wiem” – odpowie równie zaskoczona Nana.

„Niespodzianka” – ogłoszą ich bliscy.

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Tak bliscy zaskoczą Nanę i Poyraza w 966 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Mężczyzna natychmiast zacznie domagać się szczegółowych wyjaśnień dotyczących całej tej sytuacji. Główny pomysłodawca potajemnej uroczystości, czyli Sahin, błyskawicznie przystąpi do tłumaczeń, a w wyłuszczaniu motywów domowego wesela wesprze go również Mert.

„Skąd ten pomysł?” – zainteresuje się mężczyzna.

„Pobraliście się tak szybko. Nie zdążyliśmy tego uczcić, więc wykorzystaliśmy nieobecność mamy” – wyjaśni im Sahin.

„A życzenie Sahina jest dla nas rozkazem” – powie za nim Mert.

„Po co to wszystko?” – dopyta Poyraz.

„To bardzo ważne chwile. Trzeba je uczcić, żebyście mieli potem, co wspominać. Ja wciąż pamiętam, jak mnie czasem podeptał przy pierwszym tańcu. Nie mogłem chodzić przez dwa tygodnie” – wyzna Sahin, czym rozbawi wszystkich.

Po wesołej wymianie zdań Sahin zachęci nowożeńców do zaprezentowania się na parkiecie, na co ci ostatecznie przystaną. Para przez cały czas będzie starała się podtrzymać iluzję płomiennego uczucia, jednak w pewnej chwili granica pomiędzy zwykłą grą aktorską a prawdziwymi emocjami zacznie się mocno zacierać.

„Teraz wasza kolej” – uzna Sahin, po czym zwróci się do Nany – „Tylko nie podepcz mi brata.”

„Co to za pomysł? Nic o tym nie wiedziałeś?” – upewni się Nana.

„Skąd. Też jestem speszony. Wszyscy na nas patrzą... Musimy udawać... Zachowujmy się jak zakochani” – uzna Poyraz.

„Czyli jak?” – dopyta go żona.

„Nie wiem. Patrz mi w oczy. Uśmiechaj się. Niech każdy uwierzy w te miłość” – zaproponuje jej mąż.

Małżonkowie nie będą w stanie dłużej udawać w 966 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W trakcie wspólnego tańca do Nany powrócą wspomnienia minionych chwil z mężem, co wywoła u niej potężne wzruszenie. Kobieta ze łzami w oczach postanowi ostatecznie zaprosić na parkiet Yusufa, podczas gdy Poyraz, zgodnie z panującą tradycją, poprosi do zabawy Nazli.

Następnym punktem programu będzie uroczyste dzielenie tortu, któremu towarzyszyć będą wzniosłe słowa wypowiadane przez Poyraza. Zmieszana i pełna wewnętrznych emocji Nana, nie potrafiąc wykrztusić z siebie adekwatnej riposty, zasugeruje po prostu błyskawiczne przejście do konsumpcji wypieku, na co reszta zgromadzonych zareaguje z pełną aprobatą.

„Obyście szli przez życie razem. Ramię w ramię” – życzy im Nazli.

„Czas pokroić tort. Oby nasze wspólne życie było równie słodkie” – powie Poyraz.

„Te przemówienia zawstydzają mnie. Weź kawałek” – zaproponuje Nana.

„Zawsze będę jadł z ręki mojej pięknej żony. Jest dla mnie całym światem” – odpowie jej mąż, po czym opowie poruszającą choć zmyśloną historię o wyznaniu sobie przez nich uczuć, czym już do reszty rozwali Nanę – „Zjedzmy tort!”