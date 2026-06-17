La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 413: Zakazany flirt hrabiego de Ayala wywołuje burzę w rodzinie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-17 17:03

W pałacu La Promesa zapanuje ogromne zamieszanie, gdy zjawią się w nim rodzice Jimeny. Ich cel to omówienie przyszłości małżeństwa córki, ale markiza Cruz nie ułatwi im zadania. W podziemiach dojdzie do kłótni między don Rómulem a Salvadorem. Z kolei kapitan Lorenzo spróbuje przekonać Catalinę o swojej niewinności. Zdesperowana Jimena złoży kolejną niemoralną propozycję doktorowi Ablowi. Odcinek zostanie wyemitowany 17 czerwca.

W poprzednim odcinku (412) hiszpańskiej telenoweli Pelayo błagał Catalinę o wybaczenie, natomiast Maria szukała wsparcia u Pii w sprawie Salvadora. Jana i Manuel ostro zaatakowali doktora Abla, który ostrzegł ich przed Jimeną, a Manuel udał się do prawnika w sprawie rozwodu.

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La Promesa, odcinek 413: Służba wspiera Virtudes

Pracownicy pałacu starają się poprawić humor przybitej Virtudes. Wszyscy angażują się w to, aby dziewczyna poczuła się pewniej w La Promesie i nie myślała o odejściu z pracy. Wsparcie współpracowników ma pomóc jej w odnalezieniu spokoju i poczucia przynależności do służby.

La Promesa, odcinek 413: Spięcie między don Rómulem a Salvadorem

Na zapleczu pałacu dochodzi do ostrej kłótni. Wymagający don Rómulo i wybuchowy Salvador sprzeczają się o obowiązki służbowe. Atmosfera robi się bardzo gęsta, a relacje między mężczyznami ulegają znacznemu pogorszeniu.

La Promesa, odcinek 413: Kłamstwa kapitana Lorenza

Kapitan Lorenzo za wszelką cenę próbuje przekonać załamaną Catalinę, że nie wiedział nic o przemycie broni. Zapewnia ją o swojej chęci pomocy i deklaruje wsparcie w prowadzeniu interesu związanego z produkcją dżemów. Jego obietnice wydają się jednak fałszywe.

La Promesa, odcinek 413: Rodzice Jimeny przybywają do pałacu

Nieoczekiwanie w La Promesie pojawiają się rodzice Jimeny, którzy chcą porozmawiać o problemach małżeńskich córki. Markiza Cruz próbuje zyskać na czasie i prosi gości o odroczenie rozmów, licząc, że uda jej się nakłonić syna do zmiany decyzji i uniknąć skandalu.

La Promesa, odcinek 413: Martina oburzona zachowaniem matki

Martina wciąż nie potrafi zaakceptować zachowania swojej matki. Dziewczyna wprost okazuje złość i rozczarowanie z powodu jej relacji z bogatym hrabią de Ayalą. Konflikt między matką a córką staje się coraz bardziej palący.

La Promesa, odcinek 413: Nowa intryga Jimeny

Jimena jest zdesperowana i postanawia posunąć się do ryzykownych kroków. Proponuje doktorowi Ablowi nowy układ, który jest niezwykle kontrowersyjny pod względem moralnym. Kobieta udowadnia, że nie cofnie się przed niczym, aby dopiąć swego.

La Promesa - Ayala
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