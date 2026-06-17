La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 413: Zakazany flirt hrabiego de Ayala wywołuje burzę w rodzinie

W poprzednim odcinku (412) hiszpańskiej telenoweli Pelayo błagał Catalinę o wybaczenie, natomiast Maria szukała wsparcia u Pii w sprawie Salvadora. Jana i Manuel ostro zaatakowali doktora Abla, który ostrzegł ich przed Jimeną, a Manuel udał się do prawnika w sprawie rozwodu.

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La Promesa, odcinek 413: Służba wspiera Virtudes

Pracownicy pałacu starają się poprawić humor przybitej Virtudes. Wszyscy angażują się w to, aby dziewczyna poczuła się pewniej w La Promesie i nie myślała o odejściu z pracy. Wsparcie współpracowników ma pomóc jej w odnalezieniu spokoju i poczucia przynależności do służby.

La Promesa, odcinek 413: Spięcie między don Rómulem a Salvadorem

Na zapleczu pałacu dochodzi do ostrej kłótni. Wymagający don Rómulo i wybuchowy Salvador sprzeczają się o obowiązki służbowe. Atmosfera robi się bardzo gęsta, a relacje między mężczyznami ulegają znacznemu pogorszeniu.

La Promesa, odcinek 413: Kłamstwa kapitana Lorenza

Kapitan Lorenzo za wszelką cenę próbuje przekonać załamaną Catalinę, że nie wiedział nic o przemycie broni. Zapewnia ją o swojej chęci pomocy i deklaruje wsparcie w prowadzeniu interesu związanego z produkcją dżemów. Jego obietnice wydają się jednak fałszywe.

La Promesa, odcinek 413: Rodzice Jimeny przybywają do pałacu

Nieoczekiwanie w La Promesie pojawiają się rodzice Jimeny, którzy chcą porozmawiać o problemach małżeńskich córki. Markiza Cruz próbuje zyskać na czasie i prosi gości o odroczenie rozmów, licząc, że uda jej się nakłonić syna do zmiany decyzji i uniknąć skandalu.

La Promesa, odcinek 413: Martina oburzona zachowaniem matki

Martina wciąż nie potrafi zaakceptować zachowania swojej matki. Dziewczyna wprost okazuje złość i rozczarowanie z powodu jej relacji z bogatym hrabią de Ayalą. Konflikt między matką a córką staje się coraz bardziej palący.

La Promesa, odcinek 413: Nowa intryga Jimeny

Jimena jest zdesperowana i postanawia posunąć się do ryzykownych kroków. Proponuje doktorowi Ablowi nowy układ, który jest niezwykle kontrowersyjny pod względem moralnym. Kobieta udowadnia, że nie cofnie się przed niczym, aby dopiąć swego.