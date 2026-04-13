La promesa - pałac tajemnic, odcinek 368: Curro ukrywał to przed Janą. Teraz siostra znika z rezydencji

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-13 16:32

W 368. epizodzie hiszpańskiej telenoweli "La promesa - pałac tajemnic" na widzów czeka potężna dawka emocji. Pokojówka Jana, zdeterminowana by odkryć mroczne kulisy śmierci swojej matki, po raz kolejny zderzy się z brutalnymi intrygami arystokracji początku XX wieku. Premiera najnowszego odcinka już 13 kwietnia.

Aktorka Ana Garcés jako Jana Expósito, ze zmartwioną miną, w stroju pokojówki, z kręconymi blond włosami i białym czepcem, spogląda w prawą stronę. Obok, w czerwonym obramowaniu, młody aktor w ciemnej marynarce z białą koszulą i muszką. Więcej o Super Seriale na portalu.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Aktorka Ana Garcés jako Jana Expósito, ze zmartwioną miną, w stroju pokojówki, z kręconymi blond włosami i białym czepcem, spogląda w prawą stronę. Obok, w czerwonym obramowaniu, młody aktor w ciemnej marynarce z białą koszulą i muszką.

W 367. epizodzie doszło do radosnego spotkania Simony i Virtudes, które mogły nadrobić stracony czas po długiej rozłące. Tymczasem baron de Ayala bezustannie dręczył rezydentów La Promesy swoimi złośliwymi uwagami. Manuel wyruszył na turniej lotniczy, a Lope żalił się Salvadorowi oraz Pii na dystans, jaki zachowuje wobec niego Vera. W odpowiedzi przełożona wytłumaczyła mu, skąd bierze się ta rezerwa. Największym wstrząsem okazała się jednak chwila, w której Curro w końcu zdradził Janie tożsamość swojego biologicznego ojca.

Powrót Hannah Montany to niewypał? | Commentary ESKA

Streszczenie 368. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic"

Rozczarowana postawą Curro, który przez długi czas zatajał przed nią prawdę o swoim ojcu, Jana decyduje się na drastyczny krok i opuszcza mury pałacu, by przenocować w chacie Ramony. Zniknięcie pokojówki wywołuje ogromny niepokój wśród służby oraz jej brata, natomiast Cruz nie kryje wściekłości z powodu tak jaskrawej niesubordynacji. W tym samym czasie Catalina toczy zażarty spór z ojcem i macochą o wizję własnego ślubu oraz wesela. Dodatkowo w ręce Pelayo trafia niezwykle zagadkowa korespondencja.

Kiedy i gdzie oglądać 368. odcinek "La promesa - pałac tajemnic"?

Hiszpańską produkcję kostiumową można śledzić w telewizji od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 368. odcinka została zaplanowana na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami w trakcie premierowej emisji, nie muszą się martwić. Wszystkie najnowsze oraz archiwalne epizody są dostępne o dowolnej porze na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiej telenoweli "La promesa - pałac tajemnic"

Zanurzając się w sekrety rodu Lujan, Jana nieustannie trafia na ślad kolejnych spisków ukrywanych w rezydencji La Promesa. Każda doba rzuca jej kłody pod nogi – bohaterka musi maskować swoje autentyczne cele, próbując jednocześnie przetrwać w bezwzględnym środowisku pełnym knowań, oszustw i sporów między arystokracją a personelem. Jej relacja z Manuelem dodatkowo gmatwa całą sytuację, zmuszając dziewczynę do dokonania wyboru pomiędzy pragnieniem odwetu a rodzącą się miłością. Napięcie w rezydencji nieustannie eskaluje, a nadchodzące incydenty sugerują, że prawda, do której dąży Jana, może okazać się znacznie bardziej makabryczna, niż kiedykolwiek zakładała.

Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
