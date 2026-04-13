La promesa - pałac tajemnic, odcinek 368: Curro ukrywał to przed Janą. Teraz siostra znika z rezydencji

W 367. epizodzie doszło do radosnego spotkania Simony i Virtudes, które mogły nadrobić stracony czas po długiej rozłące. Tymczasem baron de Ayala bezustannie dręczył rezydentów La Promesy swoimi złośliwymi uwagami. Manuel wyruszył na turniej lotniczy, a Lope żalił się Salvadorowi oraz Pii na dystans, jaki zachowuje wobec niego Vera. W odpowiedzi przełożona wytłumaczyła mu, skąd bierze się ta rezerwa. Największym wstrząsem okazała się jednak chwila, w której Curro w końcu zdradził Janie tożsamość swojego biologicznego ojca.

Streszczenie 368. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic"

Rozczarowana postawą Curro, który przez długi czas zatajał przed nią prawdę o swoim ojcu, Jana decyduje się na drastyczny krok i opuszcza mury pałacu, by przenocować w chacie Ramony. Zniknięcie pokojówki wywołuje ogromny niepokój wśród służby oraz jej brata, natomiast Cruz nie kryje wściekłości z powodu tak jaskrawej niesubordynacji. W tym samym czasie Catalina toczy zażarty spór z ojcem i macochą o wizję własnego ślubu oraz wesela. Dodatkowo w ręce Pelayo trafia niezwykle zagadkowa korespondencja.

8

Kiedy i gdzie oglądać 368. odcinek "La promesa - pałac tajemnic"?

Hiszpańską produkcję kostiumową można śledzić w telewizji od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 368. odcinka została zaplanowana na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami w trakcie premierowej emisji, nie muszą się martwić. Wszystkie najnowsze oraz archiwalne epizody są dostępne o dowolnej porze na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiej telenoweli "La promesa - pałac tajemnic"

Zanurzając się w sekrety rodu Lujan, Jana nieustannie trafia na ślad kolejnych spisków ukrywanych w rezydencji La Promesa. Każda doba rzuca jej kłody pod nogi – bohaterka musi maskować swoje autentyczne cele, próbując jednocześnie przetrwać w bezwzględnym środowisku pełnym knowań, oszustw i sporów między arystokracją a personelem. Jej relacja z Manuelem dodatkowo gmatwa całą sytuację, zmuszając dziewczynę do dokonania wyboru pomiędzy pragnieniem odwetu a rodzącą się miłością. Napięcie w rezydencji nieustannie eskaluje, a nadchodzące incydenty sugerują, że prawda, do której dąży Jana, może okazać się znacznie bardziej makabryczna, niż kiedykolwiek zakładała.

Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes