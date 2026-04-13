La promesa - pałac tajemnic, odcinek 368: Curro ukrywał to przed Janą. Teraz siostra znika z rezydencji

W 367. epizodzie doszło do radosnego spotkania Simony i Virtudes, które mogły nadrobić stracony czas po długiej rozłące. Tymczasem baron de Ayala bezustannie dręczył rezydentów La Promesy swoimi złośliwymi uwagami. Manuel wyruszył na turniej lotniczy, a Lope żalił się Salvadorowi oraz Pii na dystans, jaki zachowuje wobec niego Vera. W odpowiedzi przełożona wytłumaczyła mu, skąd bierze się ta rezerwa. Największym wstrząsem okazała się jednak chwila, w której Curro w końcu zdradził Janie tożsamość swojego biologicznego ojca.
Streszczenie 368. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic"
Rozczarowana postawą Curro, który przez długi czas zatajał przed nią prawdę o swoim ojcu, Jana decyduje się na drastyczny krok i opuszcza mury pałacu, by przenocować w chacie Ramony. Zniknięcie pokojówki wywołuje ogromny niepokój wśród służby oraz jej brata, natomiast Cruz nie kryje wściekłości z powodu tak jaskrawej niesubordynacji. W tym samym czasie Catalina toczy zażarty spór z ojcem i macochą o wizję własnego ślubu oraz wesela. Dodatkowo w ręce Pelayo trafia niezwykle zagadkowa korespondencja.
Kiedy i gdzie oglądać 368. odcinek "La promesa - pałac tajemnic"?
Hiszpańską produkcję kostiumową można śledzić w telewizji od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 368. odcinka została zaplanowana na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami w trakcie premierowej emisji, nie muszą się martwić. Wszystkie najnowsze oraz archiwalne epizody są dostępne o dowolnej porze na platformie streamingowej TVP VOD.
Fabuła i obsada hiszpańskiej telenoweli "La promesa - pałac tajemnic"
Zanurzając się w sekrety rodu Lujan, Jana nieustannie trafia na ślad kolejnych spisków ukrywanych w rezydencji La Promesa. Każda doba rzuca jej kłody pod nogi – bohaterka musi maskować swoje autentyczne cele, próbując jednocześnie przetrwać w bezwzględnym środowisku pełnym knowań, oszustw i sporów między arystokracją a personelem. Jej relacja z Manuelem dodatkowo gmatwa całą sytuację, zmuszając dziewczynę do dokonania wyboru pomiędzy pragnieniem odwetu a rodzącą się miłością. Napięcie w rezydencji nieustannie eskaluje, a nadchodzące incydenty sugerują, że prawda, do której dąży Jana, może okazać się znacznie bardziej makabryczna, niż kiedykolwiek zakładała.
Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes