La Promesa, odcinek 474. Ktoś chce wrobić Martinę w aferę z trucizną, a Catalina potajemnie wymyka się na spotkanie z Adriano

Zaskakujące podejrzenia w 474. odcinku „La Promesy”. Petra uderza w Ayalę

Otrucie hrabiego de Ayali zyskuje zupełnie nowe tło. Petra zacznie przypuszczać, że za intrygą stoi sam Ayala, który mógł celowo upozorować zamach na własne życie, by zrzucić winę na Martinę.

Taki rozwój wydarzeń całkowicie wywraca dotychczasowe teorie. Z kolei Margarita jest coraz bardziej pewna, że to jej córka chciała pozbyć się hrabiego, motywując to dezaprobatą wobec jej romansu. Przypomnijmy, że już w 468. epizodzie Margarita odkryła w pokoju dziewczyny trującą cykutę.

Jednakże Martina nie jest pozostawiona samej sobie. Catalina specjalnie wróciła do pałacu (odc. 469), by wesprzeć kuzynkę w obliczu tych zarzutów. Rozpoczęła też własne śledztwo (odc. 471), próbując dowiedzieć się od Petry, czy hrabia miał jakichś wrogów. Teraz sama ochmistrzyni dojdzie do wniosku, że cała sprawa ma drugie dno.

Jana i Rómulo strzegą tajemnicy o Píi

Równolegle Jana wraz z Rómulo muszą chronić pilnie strzeżony sekret. Oboje są świadomi, że Pía nie umarła, lecz wciąż przebywa w ukryciu w jaskini. Za wszelką cenę starają się zapobiec ujawnieniu prawdy. Jana już wcześniej narażała swoją reputację, szukając okazji do potajemnych wizyt u Píi (odc. 471). Sytuacja staje się napięta, gdyż coraz więcej osób z otoczenia może zacząć dostrzegać pewne nieścisłości.

Dramatyczne żądanie teściów wobec Virtudes. Padła gigantyczna kwota

Trwa nierówna walka Virtudes o powrót syna, Adolfita. Po tym, jak dowiedziała się, że sprowadzenie chłopca do pałacu jest niemożliwe, a wizyta u teściów przyniosła kolejne rozczarowanie (odc. 472), jej sytuacja staje się wręcz tragiczna. W 474. odcinku „La Promesy” teściowie postawią jej twardy warunek: aby odzyskać dziecko, musi zapłacić 550 peset. Tak gigantyczna kwota całkowicie przerasta jej możliwości finansowe, co postawi ją w patowym położeniu.

Potajemne spotkanie Cataliny i Adriano w hangarze

Z kolei Catalina nie zamierza uginać się pod naciskami markizy i dalej planuje kontynuować swoją relację z Adriano. Mimo potężnej awantury i bycia przyłapaną na gorącym uczynku w objęciach mężczyzny w poprzednim odcinku, ponownie udaje się do hangaru. Tam odbędzie się ich kolejna schadzka, z dala od ciekawskich oczu z pałacu. Catalina jasno daje do zrozumienia, że nie pozwoli Cruz ingerować w swoje życie osobiste.

Niepokojące sygnały wokół Santosa. Rómulo i Ricardo interweniują

Dziwne zachowanie Santosa w końcu zwróci uwagę innych pracowników. Ricardo wejdzie w polemikę z Rómulo, dyskutując o postępowaniu tego mężczyzny. Przypomnijmy, że Santos miał już wcześniej scysję z Lopem, który odważnie obronił Verę przed jego natarczywością.

Gdzie i kiedy można obejrzeć 474. odcinek „La Promesy”?

Nowy, 474. odcinek hiszpańskiej produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” zadebiutuje na ekranach w czwartek, 10 września 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 15:05 na antenie TVP2. Dodatkowo fani mogą śledzić losy bohaterów na platformie streamingowej TVP VOD. Będzie to odcinek pełen emocji, w którym poznamy rozwój śledztwa Petry oraz dalsze losy zakazanej relacji Cataliny.

Czym zachwyca „La Promesa - pałac tajemnic”? Fabuła i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to wciągająca, andaluzyjska telenowela osadzona w realiach początku XX wieku. W centrum wydarzeń znajduje się Jana, która zatrudnia się w ogromnej posiadłości jako służąca. Jej głównym celem jest odszukanie brata oraz pomszczenie śmierci ukochanej matki. Sprawy mocno się komplikują, gdy dziewczyna zakochuje się w Manuelu, dziedzicu wielkiego majątku. Twórcy genialnie łączą kryminalną zagadkę z wątkiem miłosnym, pokazując gigantyczny kontrast pomiędzy światem arystokracji a życiem służących.

Kluczowe role w produkcji grają:

Ana Garcés wcielająca się w Janę

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako markiza Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro w roli Pii

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