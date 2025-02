"El Turco" z Canem Yamanem już niebawem. Jest data premiery!

Dziedzictwo. Seher i Yaman jednak się rozwiodą! Tak dojdzie do rozwiązania ich małżeństwa. Łzy na sali sądowej

Spis treści

O czym jest El Turco?

"El Turco" to jeden z najbardziej wyczekiwanych tureckich seriali w 2025 roku. Serial opowiada o losach janczara, który walczył w Bitwie pod Wiedniem, ale został zdradzony i musiał uciekać do wioski we włoskich Alpach. W roli głównej zobaczymy Cana Yamana, który po raz pierwszy zagra w języku angielskim.

Serial już budzi ogromne emocje nie tylko ze względu na imponujące sceny walki i fabułę, ale też z powodu samego Yamana, który zdobył rzesze fanów na całym świecie.

W "El Turco" Can Yaman wcieli się w postać Hasana Balabana.

Do tej roli musiałem zdobyć wiele nowych umiejętności jak jazda konna, doskonałe posługiwanie się mieczem, walka. Musiałem także odświeżyć swój angielski [w "El Turco" po raz pierwszy gra po angielsku] i ogólnie jako aktor przekroczyłem wszelkie granice, bo to zupełnie inny gatunek niż produkcje, które robiłem wcześniej - powiedział w rozmowie z Variety.

Polecamy: Can Yaman wraca w wielkim stylu. Wszystko co musisz wiedzieć o serialu El Turco

Kiedy i gdzie oglądać El Turco? Data premiery ujawniona!

Premiera serialu "El Turco" została zaplanowana na 21 marca 2025 r., a oczekiwania są naprawdę wysokie. Czy "El Turco" ma szansę stać się globalnym hitem? Na pewno ma potencjał! Serial od razu pojawi się w ponad 30 krajach!

W Turcji będzie pokazywany za pośrednictwem platformy Gain, a we Włoszech trafi do biblioteki Mediaset Infinity. A w Polsce? Niestety, na ten moment nic w tej sprawie nie wiadomo.