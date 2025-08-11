"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") - turecki serial, który zdobył duże grono fanów

Turecka telenowela "Dziedzictwo" pojawiła się w ramówce TVP1 wiosną 2023 roku i od tego czasu zaskarbiła sobie serca wielu fanów.

Serial rozpoczął się jako opowieść o bogatym i stanowczym biznesmenie Yamanie oraz biednej i dobrodusznej Seher. Tę dwójkę połączył chłopiec o imieniu Yusuf. Z czasem zrodziło się między nimi uczucie. Piękną historię tej pary przerwała tragiczna śmierć Seher w finale 2. sezonu. Choć wielu fanów deklarowało, że bez głównej bohaterki nie będą oglądać kolejne odcinki, scenarzyści postawili na drodze Yamana piękną Nanę. Zwroty akcji w 3. sezonie sprawiły, że telenowela nadal jest bardzo chętnie oglądana.

"Dziedzictwo" znika z anteny TVP

Fani tureckiego hitu nie będą zadowoleni z informacji, które właśnie przekazujemy. "Emanet" zniknie z anteny TVP1! Już z kilka dni nie zobaczymy kolejnych odcinków o 16:05. Co się stało?

Uspokajamy, że przerwa w emisji serialu potrwa tylko przez kilka dni. Widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ telenowela zostanie na jakiś czas zastąpiona ważnym wydarzeniem sportowym. Zamiast niej TVP1 wyemituje wyścig kolarski "Tour de Pologne".

Jak długo fani nie zobaczą kolejnych odcinków "Dziedzictwa"? Przerwa w emisji potrwa od poniedziałku, 4 sierpnia do niedzieli, 10 sierpnia.

W poniedziałek, 11 sierpnia telenowela wróci do emisji i będzie można ją oglądać jak dotychczas, o godzinie 16:05.

Streszczenie 652 odcinka "Dziedzictwa", pierwszego po przerwie, którego emisja 11.08.2025

Ferit sprawnie przeprowadza akcję, która kończy się aresztowaniem Cansu oraz mężczyzny, któremu dostarczała dzieła sztuki. Pozwala to na oczyszczenie Esry z zarzutów. Idris planuje użyć Nany jako przynęty do zwabienia Yamana. Ten zaś stara się odnaleźć i uratować kobietę. Nedim decyduje się działać samodzielnie, by uwolnić Nanę, ale sytuacja się komplikuje. Gdy Yaman odkrywa, że przez działania Nedima stracił szansę na uratowanie dziewczyny, wpada w szał, co prowadzi do starcia między nimi. Nedim śledzi Yamana, który wyrusza na poszukiwania Nany. W ich trakcie zastawia pułapkę na Idrisa, znajduje jego kryjówkę i podejmuje próbę uwolnienia kobiety.

