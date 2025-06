Miłość i nadzieja. Zeynep poprosi Bülenta, aby to on zdecydował z kim ma zamieszkać! Streszczenie odcinka 213 Ask ve umut (12.06.2025)

Nana będzie coraz bardziej zagrożona ze strony Idrisa. Przyrodni brat już wielokrotnie pokazał, że wcale mu na niej nie zależy i chce ją wykorzystać jako przynętę do pozbycia się Yamana.

Aynur, która zacznie śledzić każdy ruch opiekunki, wreszcie pokaże Yamanowi nagranie, na którym będzie widać jak na dłoni, że Nana jest siostrą Aziza!

Panie Yamanie, musi pan to zobaczyć. Ona jest pana arcywrogiem! Jest zdrajcą! On był jej bratem

- powie, pokazując Yamanowi telefon.

Po obejrzeniu filmu z Naną i Azizem, Yaman się wścieknie! Na nic zdadzą się tłumaczenia guwernantki.

Myślałam, że to ty zabiłeś mojego brata. Ale to był Idris, wysłuchaj mnie! Aziz nie był niczemu winny!

- wykrzyczy zapłakana Nana.

Yaman jednak nie będzie już jej słuchał. Powie jej, że wkradła się do jego życia jak żmija. Udawała przyjaciele, podczas gdy knuła z jego wrogiem.

Powierzyłam ci mojego siostrzeńca, a ty wbiłaś mi nóż w plecy!

Czytaj także: To już koniec Emanet! Zdradzamy wielki finał tureckiego hitu

Co wydarzy się później? Kirimli nakaże Nedimowi uwięzić Nanę, ale ten, wbrew jego woli, pozwoli jej uciec! Kluczowy okaże się list z wyjaśnieniami, który opiekunka zostawi Yamanowi. Aynur zadba jednak o to, by Kirimli go nie przeczytał.

Dopiero po jakimś czasie, kiedy Nana znajdzie się w poważnych tarapatach, Kirimli odnajdzie list, który mu zostawiła. Zobacz na zdjęciach, jak słowa tam zapisane, wszystko wyjaśnią...

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

