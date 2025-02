Emanet. To Ziya sprawi, że Seher zrozumie Yamana? Ta rozmowa wszystko zmieni!

Miłość i nadzieja. W tym odcinku umrze Elif! Wiemy, kiedy w tureckim serialu dojdzie do tragedii

Miłość i nadzieja. Tak Mürvet zacznie obwinić Kuzeya za śmierć Elif! Na pogrzebie rozegra się dramat. Streszczenie odcinka 137 Ask ve umut (21.02.2025)

Spis treści

Emanet. Rozmowa z Ziyą otworzy Seher oczy?

Seher, która jest kierowana przez okrutną Zuhal, bardzo boi się swojego męża. Pech chciał, że zaprzyjaźniła się z kobietą, która jest jej największym wrogiem i wykorzystuje to, że straciła pamięć. Zuhal pokazała jej nieciekawe artykuły o Yamanie i zasiała w niej lęk do mężczyzny. Wszystko dlatego, że sama jest w nim zakochana i marzy o tym, by Seher raz na zawsze zniknęła z jego życia.

Yaman zauważy, że zachowanie Seher co do niego, mocno się zmieniło. Zaniepokojony zaprowadzi ją do doktora Aziza. Dopiero w obecności swojego lekarza kobieta poczuje się na tyle bezpiecznie, że wyzna, czego się dowiedziała.

Ty naprawdę jesteś tak złym człowiekiem? Początkowo nie chciałam wierzyć w to, co przeczytałam w internecie. Ale usłyszałam twoją rozmowę. Groziłeś, że kogoś zabijesz

- powie Seher, która dzień wcześniej zastała Yamana w chwili, kiedy dowiedział się, że Zuhal uciekła z więzienia.

Yaman postanowi wszystko wytłumaczyć ukochanej. Nie zrobi tego jednak przy lekarzu, ale gdy oboje wrócą do rezydencji. Wyzna kobiecie, że ma kryminalną przeszłość i wielu wrogów. Powie ukochanej, że nie skrzywdził nikogo niewinnego. Zawsze walczył o bezpieczeństwo swoich bliskich.

Seher będzie przerażona słowami męża i nie będzie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Zapłakana spotka w domu Ziyę. Dopiero rozmowa z nim otworzy jej oczy!

Co Ziya powie Seher? Zobacz w galerii zdjęć.

Kiedy 488 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 488 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 lutego 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później o godzinie 1:30 na tym samym kanale.

Polecamy: Seher i Yaman jednak się rozwiodą! Tak dojdzie do rozwiązania ich małżeństwa

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.