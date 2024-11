Emanet. Yusuf zniknie po tym, jak TO usłyszy! Co się z nim stanie?

Miłość i nadzieja. Dramatyczny zwrot przed operacją. Handan poprosi Kuzeya tylko o jedno! Streszczenie odcinka 72 Ask ve umut (14.11.2024)

Emanet. Yusuf zniknie z rezydencji!

O zdrowie i życie Yamana drży nie tylko Seher, ale wszyscy mieszkańcy rezydencji. Niestety, także mały Yusuf usłyszy przypadkowo, że jego stryjka może uratować jedynie cud. Maluch będzie przerażony tym, że może go stracić! Chwilę później wszyscy będą go szukali. Gdzie zniknie chłopiec? Nawet Yaman, pomimo złego stanu, ruszy na poszukiwania.

Kiedy on i Seher będą wsiadać do auta, pod dom podjedzie samochód lekarza, który dopiero co u nich był. Okaże się, że Yusuf ukrył się w jego samochodzie!

Yusuf, tak się o ciebie martwiliśmy!

- powie Seher, tuląc siostrzeńca w ramionach.

Wujku, tylko cud może cię uzdrowić. A ten cud ma pochodzić od krewnych. Czy ja nie jestem twoim krewnym? Noszę to samo nazwisko. Jak byłem chory, też doświadczyłem cudu. Teraz wujku weź ten cud i daj go sobie

- oznajmi chłopiec.

Jego wrażliwość oraz oddanie wobec stryja wzruszają domowników. Ten stara się uspokoić bratanka. Wspólnie snują plany na przyszłość.

Mimo wysiłków Nedim nie może odnaleźć odpowiedniego dawcy. Zuhal naciska na Canan, grożąc ujawnieniem prawdy Yamanowi, jeśli nie podejmie działań, by ratować syna.

Kiedy 406 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 406 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w niedzielę, 17 listopada 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 18 listopada o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.