„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 840

Ferit toczy wewnętrzną walkę z szalejącymi emocjami, co popycha go do skrajnie ryzykownych zachowań. Mężczyzna decyduje się na samotne starcie z groźnymi przestępcami, których osobiście dostarcza wymiarowi sprawiedliwości. Zaniepokojona jego zniknięciem Ayse odnajduje go nad jeziorem, gdzie dochodzi do wzruszającego wyznania – Ferit wciąż nie może pogodzić się z jej stratą. Tymczasem w rezydencji Yaman nalega, by ranny Acar wracał do zdrowia pod jego dachem. Widok szczęśliwej rodziny Kyrymlego staje się zapalnikiem dla Trucizny. Mężczyzna, wspominając własną wymordowaną rodzinę i syna, wpada w szał. Ogarnięty furią planuje krwawą zemstę na Yamanie, którego obwinia za swój życiowy koszmar. W tym samym czasie Nana zmaga się z przerażającymi koszmarami.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 841

Trucizna nie marnuje czasu i bacznie obserwuje każdy ruch Yamana, szukając słabych punktów, które pozwolą mu zadać ostateczny cios. Jego specyficzne zachowanie nie umyka uwadze Nany, która zaczyna czuć narastający niepokój. Z dala od intryg, nad jeziorem, Ferit i Ayse próbują zatrzymać czas. Kobieta posuwa się nawet do udawania zawrotów głowy, byle tylko opóźnić moment bolesnego rozstania. Wieści o ich spotkaniu docierają do Koraya, który wpada w szał, ale wizja zbliżającego się ślubu i wyjazdu do Eskisehir nieco go uspokaja. Mężczyzna brutalnie rozprawia się z szantażującym go bratem. W wątku Volkana i Nese dochodzi do zerwania – dziewczyna zostaje porzucona bez słowa wyjaśnienia.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 842

Pomiędzy Feritem a Ayse dochodzi do szczerej i bolesnej rozmowy, po której decydują się na rozstanie w przyjaźni – co tylko dolewa oliwy do ognia zazdrości Koraya. Nana, coraz bardziej podejrzliwa wobec gościa w rezydencji, zaczyna wątpić w czyste intencje Acara. Zanim jednak podzieli się obawami z ukochanym, postanawia zebrać twarde dowody. Niestety, Yaman daje się zwieść fałszywym dowodom podesłanym przez wroga i żyje w błędnym przekonaniu, że Trucizna nie żyje. Tymczasem Nese staje się świadkiem dwuznacznej sytuacji – widzi, jak Basak wręcza pieniądze Berkayowi. Zdesperowana dziewczyna biegnie z tymi informacjami do Volkana, zasiewając w nim ziarno niepewności.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 843

Volkan, choć chce wierzyć Nese, wpada prosto w sidła intrygi uknutej przez przebiegłą Basak. W szkole Dogi ma odbyć się przedstawienie, na które Koray wymawia się nawałem pracy. Jego miejsce bez wahania zajmuje Ferit. Nana nie odpuszcza i za wszelką cenę chce zdemaskować fałszywego Acara. Przeszukując jego pokój, trafia na zeszyt z niepokojącymi zapiskami. Kiedy Yaman przyłapuje ją na kłamstwie, ta namawia go na wizytę u matki rzekomego Acara, by zweryfikować jego tożsamość. Na miejscu czeka ich jednak szokująca niespodzianka – w progu domu kobiety pojawia się sam Acar, co komplikuje śledztwo Nany.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 844

Mimo że Truciźnie udaje się chwilowo uśpić czujność domowników i podpisać umowę z Yamanem, ten drugi zauważa uderzające podobieństwo charakterów pisma Acara i swojego rzekomo zmarłego wroga. Podejrzenia wracają ze zdwojoną siłą. W głowie przestępcy rodzi się potworny plan – celem ataku ma stać się mały Yusuf, któremu oprawca chce odebrać pamięć. To jednak nie koniec dramatów. Ayse otrzymuje nagranie, które ujawnia prawdziwą twarz Koraya. Kobieta każe mu zniknąć, ale ten nie zamierza rezygnować. Szantażuje ją ujawnieniem fałszerstwa testów DNA i ukrywaniem córki przed Feritem. Ayse jest zdruzgotana podłością człowieka, którego uważała za przyjaciela.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 845

Przygotowania do ślubu w rezydencji trwają w najlepsze, a Yaman jest wyraźnie wzruszony nietypowym posagiem, jaki przygotowała Nana. Mimo romantycznej atmosfery, Kyrymly nie traci czujności i wciąż podejrzewa Acara, zlecając jego śledzenie – z czego Trucizna doskonale zdaje sobie sprawę. Ayse jest w rozsypce po groźbach Koraya, co nie umyka uwadze zmartwionego Ferita. Mężczyzna postanawia odkryć, co dręczy jego ukochaną. Z kolei Nese nie poddaje się w walce o prawdę i postanawia udowodnić Volkanowi, że Basak zastawiła na nich pułapkę, by zniszczyć ich relację.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 846

Ayse jest o krok od wyznania Feritowi całej prawdy, ale w ostatniej chwili wycofuje się, tłumacząc stres przedślubnym napięciem. Pętla wokół Trucizny zaczyna się zaciskać. Yaman jest o włos od schwytania zbrodniarza, ale ten znów wymyka się sprawiedliwości. Sukcesem okazuje się jedynie schwytanie Barana, zaufanego człowieka wroga. Niestety, radość jest krótka – ludzie Trucizny brutalnie zabijają Barana, by ten nie zaczął sypać. Wściekły Yaman musi ukryć ten dramat przed rodziną, która żyje przygotowaniami do wesela. Nese wpada na trop chłopaka, który może pomóc jej pogrążyć Basak.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Fani tureckich emocji mogą śledzić losy bohaterów na antenie TVP1 codziennie o godzinie 16:05. Najnowsza seria odcinków, oznaczona numerami od 840 do 846, trafi na ekrany w dniach 23 lutego - 1 marca 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią emisję telewizyjną, dostępna jest opcja nadrabiania zaległości w serwisie TVP VOD.

Odcinek 840 – poniedziałek, 23 lutego

– poniedziałek, 23 lutego Odcinek 841 – wtorek, 24 lutego

– wtorek, 24 lutego Odcinek 842 – środa, 25 lutego

– środa, 25 lutego Odcinek 843 – czwartek, 26 lutego

– czwartek, 26 lutego Odcinek 844 – piątek, 27 lutego

– piątek, 27 lutego Odcinek 845 – sobota, 28 lutego

– sobota, 28 lutego Odcinek 846 – niedziela, 1 marca

"Dziedzictwo" - o czym jest serial?

Fabuła serialu koncentruje się na losach dwóch sióstr: Seher i Kevser. Ich drogi rozchodzą się, gdy Kevser wchodzi do bogatej rodziny Kyrymly, jednak jej szczęście nie trwa długo. Po śmierci męża i w obliczu własnej śmiertelnej choroby, powierza opiekę nad swoim synkiem, Yusufem, siostrze. Po śmierci Kevser, Seher musi stoczyć walkę o chłopca z jego surowym stryjem, Yamanem. To początek historii pełnej nienawiści, która z czasem przeradza się w głębsze uczucie.

W rolach głównych występują m.in.: