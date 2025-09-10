Dziedzictwo, odcinki 687-690. Nana odejdzie od Yamana przez Akce? W końcu wyzna, co naprawdę czuje. Streszczenie odcinków od 15.09-18.09.2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 687-690 odcinkach serialu "Dziedzictwo" ("Emanet")?

W 687 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Aynur zdradzi Akcy, że Nana rozważa odejście! Oczywiście, seniorka od razu pomyśli, że to z jej powodu, gdyż przecież wcześniej sama przyczyni się do zniszczenia jej relacji z Yamanem. Ale nie będzie świadoma, iż nie ma racji, bo opiekunka Yusufa wcale nie będzie chciała opuścić, ani jego, ani Yamana!

Tyle tylko, że początkowo w 687 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") nikt z rezydencji nie będzie wiedział, że Nana nie kupiła biletu lotniczego dla siebie tylko dla Pinar! Ale Yaman w końcu się tego dowie, gdy otwarcie jej to wyrzuci, a ona w odpowiedzi wyzna mu, że nie byłaby w stanie zostawić ani jego, ani Yusufa, czym ogromnie go poruszy!

Do tego stopnia, że w 688 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") wrócą wspólnie do rezydencji, a Yaman oświadczy Akcy, że są razem, czego cudzoziemka będzie się straszliwie obawiać. Ale wówczas zachowanie jej ukochanego znów pozytywnie ją zaskoczy! Czemu? Przeczytaj streszczenia 687-690 odcinków "Emanet" ("Dziedzictwa") od poniedziałku 15 do czwartku 18 września 2025 i poznaj odpowiedź!

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 687 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ferit jest zły, że Aye naraża się na niebezpieczeństwo, jednak ona postanawia kontynuować swoją misję i zgadza się spotkać z lichwiarzem Serefem. Niestety sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. Kobieta zostaje zdemaskowana i uprowadzona.

Tymczasem Nana wkrótce ma przejąć spadek po Azizie. Nie chce jednak tych pieniędzy, wierząc, że są one splamione krwią. W końcu przyznaje się do swoich rozterek Yamanowi, a on przekonuje ją, że powinna respektować wolę brata.

Akca dowiaduje się od Aynur, że Nana rozważa odejście. Jest przekonana, że to z jej powodu. Przy okazji wyjaśnia się sytuacja dotycząca planowanego wyjazdu Nany. Opiekunka wyjaśnia, że nie chce opuszczać Yusufa i Yamana, bo nie wyobraża sobie życia bez nich.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 688 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ayse zostaje uprowadzona. Ferit obwinia się za to, że pozwolił jej uczestniczyć w ryzykownej akcji i postanawia zrobić wszystko, by ją uratować. Ferit w końcu udaje się uwolnić Ayse. Zespołowi udaje się udowadnić winę Tufana i Serefa.

Kiedy Yaman i Nana wracają taksówką do rezydencji, kobieta zauważa ich skradziony samochód i szybko interweniuje, łapiąc złodzieja. Yaman jest zaskoczony jej odwagą. Nana stara się ukryć, że spędziła z nim dzień przed Akcą, ale mężczyzna informuje ciotkę o ich związku. Guwernantka, obawiając się reprymendy, próbuje opóźnić ich powrót do rezydencji.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 689 - środa, 17.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Kirpi zostaje uwolniony. Dzięki podsłuchowi w biurze Yamana, Idris odkrywa, że Nana ma otrzymać spadek. Zamierza to uniemożliwić.

Akca stara się zrozumieć relację między Yamanem a Naną. Przyznaje mężczyźnie, że zna prawdziwą wersję wydarzeń i pyta go o jego stosunek do opiekunki. Nana przypadkowo słyszy ich rozmowę i jest mile zaskoczona ciepłymi słowami Yamana na jej temat. Wkrótce z jego pomocą zastanawia się, na co przeznaczyć spadek. Ostatecznie decyduje się na założenie fundacji dla sierot.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 690 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nana planuje spotkać się z Pinar, a Yaman sugeruje, by udała się tam z kierowcą. Podczas postoju na światłach ich samochód zostaje nagle uderzony przez inny pojazd. Kiedy kierowcy próbują dojść do porozumienia, podchodzi do Nany mężczyzna prosząc, by wsparła jego żonę, która zaczęła rodzić w aucie. Kobieta, nieświadoma, że to pułapka Idrisa, zostaje porwana.

Dzięki szybkiej interwencji Yamana i Ferita zostaje uratowana przed śmiercią. Przerażona, z wdzięczności obejmuje Yamana. Pomimo ogłuszenia ma też przeczucie, że w pobliżu był jej przyrodni brat. Yaman zapewnia ją, że Idris nie zagraża już jej bezpieczeństwu, ale podejrzewa, że za porwaniem ktoś stał. Gdy wracają do rezydencji, kobieta uświadamia sobie, jak bardzo obawiała się o Yamana i że nie wyobraża sobie życia bez niego. Szybko stara się jednak wyprzeć te uczucia.