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Jakiś czas temu Trucizna brutalnie zaatakował Nanę, aplikując jej śmiertelnie niebezpieczną substancję. Poyraz szybko wymierzył sprawiedliwość, pozbawiając napastnika życia, jednak stan kobiety był krytyczny. Kiedy nieprzytomna walczyła o życie w szpitalnej sali, zdruzgotany Poyraz czuwał przy niej, po raz pierwszy wyznając jej miłość. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej po donosie Sibel – Nana została zatrzymana z powodu nielegalnego pobytu. W obliczu widma deportacji podjęła szaleńczą, choć nieudaną próbę ucieczki, którą udaremniła policjantka Czarna. Wtedy Poyraz zaczął walkę z czasem.
Dziedzictwo odc. 959: Poyraz odkrywa lukę w prawie. Chce ratować Nanę
Poyraz mierzy się z ogromnym wyzwaniem, ale rzutem na taśmę odnajduje kruczek prawny, który może ustrzec kobietę przed deportacją z Turcji. Wymóg jest jeden – natychmiastowe zawarcie małżeństwa. Mężczyzna bez wahania podejmuje tę decyzję, by chronić swoją ukochaną.
Dziedzictwo odc. 959: Błyskawiczny ślub Nany i Poyraza
Ceremonia odbywa się w tajemnicy przed bliskimi Poyraza. Parę łączy już nie tylko skrzętnie ukrywane uczucie, ale też formalny związek. Dzięki temu urzędnicy są zmuszeni przerwać procedurę deportacyjną. Nana jest szczęśliwa – odzyskuje wolność i może wreszcie spotkać się z małym Yusufem.
Dziedzictwo odc. 959: Rodzina Poyraza w niewiedzy. Prawda o ślubie ukryta
Uldze po zażegnaniu kryzysu towarzyszy wielki strach przed konsekwencjami. Nana ma świadomość, jak trudne są relacje w ich środowisku. Bojąc się reakcji Cennet na te niespodziewane wieści, kobieta błaga Poyraza, by zachowali milczenie o ślubie. Prosi, aby wstrzymali się z powiadomieniem rodziny o nowym statusie. Poyraz akceptuje tę prośbę – najważniejsze jest dla niego bezpieczeństwo ukochanej.
Dziedzictwo - gdzie obejrzeć serial?
Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Kolejny, 959. odcinek zostanie pokazany w czwartek, 25 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie mogą śledzić transmisji telewizyjnej, znajdą wszystkie aktualne i archiwalne epizody na platformie TVP VOD.
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Dziedzictwo - fabuła i aktorzy
Seher i Kevser to córki Yusufa, żyjące w skromnej, ale szczęśliwej rodzinie. Ich losy rozchodzą się, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego przedstawiciela rodu Kyrymly. Kobieta rodzi syna i daje mu imię po swoim ojcu. Niedługo potem zostaje wdową i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się jej 5-letnim synkiem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego Yamana. Seher rozpoczyna walkę o odzyskanie siostrzeńca.
W obsadzie serialu znaleźli się:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)