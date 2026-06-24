Jakiś czas temu Trucizna brutalnie zaatakował Nanę, aplikując jej śmiertelnie niebezpieczną substancję. Poyraz szybko wymierzył sprawiedliwość, pozbawiając napastnika życia, jednak stan kobiety był krytyczny. Kiedy nieprzytomna walczyła o życie w szpitalnej sali, zdruzgotany Poyraz czuwał przy niej, po raz pierwszy wyznając jej miłość. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej po donosie Sibel – Nana została zatrzymana z powodu nielegalnego pobytu. W obliczu widma deportacji podjęła szaleńczą, choć nieudaną próbę ucieczki, którą udaremniła policjantka Czarna. Wtedy Poyraz zaczął walkę z czasem.

Tureckie seriale, których nie było w Polsce

Dziedzictwo odc. 959: Poyraz odkrywa lukę w prawie. Chce ratować Nanę

Poyraz mierzy się z ogromnym wyzwaniem, ale rzutem na taśmę odnajduje kruczek prawny, który może ustrzec kobietę przed deportacją z Turcji. Wymóg jest jeden – natychmiastowe zawarcie małżeństwa. Mężczyzna bez wahania podejmuje tę decyzję, by chronić swoją ukochaną.

Dziedzictwo odc. 959: Błyskawiczny ślub Nany i Poyraza

Ceremonia odbywa się w tajemnicy przed bliskimi Poyraza. Parę łączy już nie tylko skrzętnie ukrywane uczucie, ale też formalny związek. Dzięki temu urzędnicy są zmuszeni przerwać procedurę deportacyjną. Nana jest szczęśliwa – odzyskuje wolność i może wreszcie spotkać się z małym Yusufem.

Dziedzictwo odc. 959: Rodzina Poyraza w niewiedzy. Prawda o ślubie ukryta

Uldze po zażegnaniu kryzysu towarzyszy wielki strach przed konsekwencjami. Nana ma świadomość, jak trudne są relacje w ich środowisku. Bojąc się reakcji Cennet na te niespodziewane wieści, kobieta błaga Poyraza, by zachowali milczenie o ślubie. Prosi, aby wstrzymali się z powiadomieniem rodziny o nowym statusie. Poyraz akceptuje tę prośbę – najważniejsze jest dla niego bezpieczeństwo ukochanej.

19

Dziedzictwo - gdzie obejrzeć serial?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Kolejny, 959. odcinek zostanie pokazany w czwartek, 25 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie mogą śledzić transmisji telewizyjnej, znajdą wszystkie aktualne i archiwalne epizody na platformie TVP VOD.

SPRAWDŹ TEŻ: Dziedzictwo QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

Dziedzictwo - fabuła i aktorzy

Seher i Kevser to córki Yusufa, żyjące w skromnej, ale szczęśliwej rodzinie. Ich losy rozchodzą się, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego przedstawiciela rodu Kyrymly. Kobieta rodzi syna i daje mu imię po swoim ojcu. Niedługo potem zostaje wdową i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się jej 5-letnim synkiem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego Yamana. Seher rozpoczyna walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)