Dziedzictwo, odcinek 954: Mroczny plan Cansel i Semiha. Podmienią leki Sahinowi, by ratować siebie - ZDJĘCIA

Rodzeństwo w panice. Co wydarzy się w 954. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Zbliżający się 954. epizod serialu "Dziedzictwo" to rosnące napięcie w domu Sahina. Gdy poszkodowany zacznie powoli przypominać sobie moment tragicznego wypadku, Cansel wpadnie w przerażenie i nie odstępi męża na krok. Kobieta zda sobie sprawę, że w każdym momencie na jaw będzie mogło wyjść fakt, iż to Semih odpowiada za jego stan. Strach przed zdemaskowaniem sprawi, że rodzeństwo postanawia za wszelką cenę zapobiec ujawnieniu prawdy.

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– Przypomniał sobie coś?

– Nie, ale siedzę jak na szpilkach. W każdej chwili pamięć może mu wrócić. Wymyśliłeś coś?

Tym razem, w 954. odcinku telenoweli "Dziedzictwo", Semih wpadnie na pomysł mniej radykalny niż jego pierwotny plan pozbycia się nieprzytomnego mężczyzny. Wcześniejsze mordercze zapędy brata spotkały się z ostrym sprzeciwem Cansel, która nie chciała pozwolić na śmierć swojego męża.

Niebezpieczna intryga z lekami w 954. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Jednakże w 954. odcinku "Dziedzictwa" nowy plan rodzeństwa i tak okaże się destrukcyjny dla zdrowia Sahina. Semih uświadomi siostrze, że powstrzymanie procesu odzyskiwania pamięci wiąże się z koniecznością wyrządzenia mu innej krzywdy, jeśli chcą jednocześnie utrzymać go przy życiu.

– Rozmawiałem ze znajomym farmaceutą. Powiedział, żeby podawać mu puste kapsułki, zamiast leków na Parkinsona. Jeśli nie będzie ich przyjmował, przestanie jasno myśleć.

– Ale wtedy choroba się nasili...

W 954. odsłonie "Dziedzictwa" Semih brutalnie uświadomi siostrze, że znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Mężczyzna zmusi Cansel do podjęcia drastycznej decyzji, podkreślając, że mają przed sobą tylko jedno skuteczne rozwiązanie.

– Musisz się zdecydować. Albo twój mąż odzyska pamięć i nas pogrąży, albo jego stan się pogorszy, ale ty będziesz mogła być z nim przez cały czas.

Puste kapsułki i podejrzenia. Dramatyczne wybory w 954. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Cansel po chwili wahania ostatecznie wybierze w 954. odcinku "Dziedzictwa" dobro swoje i brata. Zamknie się w łazience, by opróżnić kapsułki z lekiem dla Sahina. Jednak w nerwach upuści kilka z nich, a ślady tego procederu niespodziewanie zauważy przerażona Nazli.

Zaniepokojona siostra Sahina natychmiast zażąda wyjaśnień w 954. odcinku "Dziedzictwa". Jednak sprytna Cansel zdoła odwrócić jej uwagę, kłamiąc, że rozsypany proszek pochodzi z jej własnych lekarstw. Ta mistyfikacja wzbudzi wręcz współczucie u Nazli, uśpi jej czujność i pozwoli żonie Sahina na bezkarne kontynuowanie podłego planu faszerowania męża pustymi tabletkami. Czy ta intryga ostatecznie zakończy się śmiercią Sahina? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.