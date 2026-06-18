Dziedzictwo, odcinek 953: Sahin zacznie odzyskiwać pamięć, a Cansel wpadnie w ogromną panikę - ZDJĘCIA

Odcinek 953 serialu "Dziedzictwo". Emisja w piątek 19 czerwca 2026 roku w TVP1

Widzowie 953 epizodu telenoweli "Dziedzictwo" zobaczą troskliwą postawę Cansel wobec poszkodowanego męża. Sahin stracił przytomność i doznał amnezji po tym, jak brat bohaterki uderzył go prosto w głowę. Taki obrót spraw początkowo odpowiadał kobiecie. Jej partner zapomniał bowiem o wydaniu Nany oraz Yusufa w ręce Trucizny, a także o podrzuceniu narkotyków Poyrazowi przez szwagra.

Małżonka przygotuje poszkodowanemu jego najbardziej lubiany posiłek i postanowi ozdobić tacę drobną rośliną. Ten niepozorny gest okaże się dla niej fatalny w skutkach. Widok rośliny błyskawicznie pobudzi umysł mężczyzny do działania i przywróci mu obrazy z dnia, w którym odwiedził z bukietem salon swojej żony.

- „Są nawet kwiatki..." - powie Sahin, po czym doda - „Cansel, coś sobie przypomniałem”.

- „Co takiego?" - dopyta go żona.

- „W dniu wypadku przyniosłem ci kwiaty?" - odpowie pytaniem na pytanie jej mąż.

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Sahin przypomni sobie dzień wypadku w 953 odcinku serialu "Dziedzictwo"

Reakcja pacjenta w najnowszej odsłonie wywoła natychmiastowe przerażenie na twarzy Cansel. Kobieta usłyszy od partnera, że to zaledwie początek powrotu do sprawności umysłowej. Bohaterka uświadomi sobie z ogromnym lękiem, że wkrótce jej mąż odtworzy w głowie absolutnie wszystkie niewygodne dla niej fakty.

- „Tak, pamiętasz? Lekarze mówili, że pamięć nie wróci" - zauważy Cansel.

- „A jednak wraca. Przypomnę sobie też inne rzeczy" - powie radośnie Sahin.

Postać grana w 953 odcinku produkcji "Dziedzictwo" spróbuje zachować pełen spokój i ukryje swoje prawdziwe emocje przed pacjentem. Bohaterka błyskawicznie przeanalizuje sytuację, uznając, że upływający czas stanowi jej największego wroga i wymusza natychmiastową reakcję.

- „Tak, kochanie. Bardzo się cieszę...Wybacz, muszę rozwiesić pranie" - okłamie go żona, po czym wyjdzie.

Cansel obmyśli z Semihem plan wobec Sahina. Co wydarzy się w 953 odcinku "Dziedzictwa"?

Kobieta opuści pokój wcale nie w celu wykonania obowiązków domowych. Cansel natychmiast wybierze numer Semiha, aby zrelacjonować mu najnowsze wydarzenia. Priorytetem stanie się ustalenie dalszej strategii.

- „Semih, gdzie jesteś?" - spyta go siostra.

- „Kazałeś mi się trzymać z daleka od kłopotów. A co?" - odwzajemni jej się brat.

- „Sahin pamięta, że przyszedł do salonu z kwiatami. Przypomni sobie też, że to ty go uderzyłeś. Co robimy?" - zrelacjonuje mu Cansel.

Widzowie najnowszego odcinka telenoweli wkrótce dowiedzą się, czy Cansel zaakceptuje mordercze propozycje brata. Możliwe, że rodzeństwo wybierze bardziej subtelne metody uciszenia męża i zablokowania niewygodnej prawdy. Rozwiązanie tej intrygi nastąpi już wkrótce!