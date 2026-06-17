Dziedzictwo, odcinek 952: Przełom w relacji Nany i Cennet. Jeden szczegół zmieni wszystko - ZDJĘCIA

Dziedzictwo odcinek 952 – powrót na wózku inwalidzkim do domu. Co wydarzy się w czwartek o godz. 16.05 na antenie TVP1?

Najnowszy, 952. odcinek tureckiej produkcji ukaże wyjście Sahina ze szpitala. Mężczyzna po odzyskaniu świadomości wróci wreszcie pod własny dach, jednak w dramatycznym położeniu – przywiązany do wózka inwalidzkiego. Brak możliwości samodzielnego poruszania się wywoła w nim ogromne poczucie bezsilności, które zaowocuje narzekaniami w obecności matki. Kobieta mimo ogromnego cierpienia w sercu za wszelką cenę postara się zarazić syna pozytywnym myśleniem i ukryje przed nim własną rozpacz.

W 952. odsłonie hitu TVP dojdzie do poruszającej sceny – gdy Poyraz wspólnie z Semihem będą przenosić zranionego na piętro, a w ślad za nimi ruszy Cansel, znerwicowana Cennet kompletnie się rozklei. Opadając z płaczem na kanapę, da upust swoim najskrytszym, tłumionym emocjom.

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- Moje biedne dziecko. Czemu go to spotyka? Boże ześlij mu zdrowie.

Sibel odrzucona przez Cennet. Zaskakujący krok seniorki w nowym odcinku "Dziedzictwa"

To właśnie w tej chwili w 952. odcinku "Dziedzictwa" obok łkającej seniorki usiądzie Sibel. Dziewczyna w sposób dosyć niewprawny spróbuje złożyć wyrazy ubolewania. Reakcją na to będzie szybka interwencja Nany, która dosiądzie się do rozmówczyń. Zastosuje jednak zupełnie inną, trafną retorykę, skutecznie podnosząc załamaną na duchu Cennet.

- Przykro mi, ale chyba najważniejsze, że żyje.

- Musi być pani cierpliwa. Teraz jest załamany. Nie może się z tym pogodzić. Czas najlepszy lekarz. Cierpliwości, będzie potem silniejszy niż dawniej. Wszystko się ułoży.

Zaraz potem 952. odcinek popularnego formatu pokaże sytuację, jakiej nikt się nie spodziewał. Wspierające deklaracje sprawią, że wdzięczna Cennet odwzajemni uścisk dłoni Nany, wprawiając w osłupienie nie tylko adresatkę gestu, ale przede wszystkim pałającą zazdrością Sibel. Tym bardziej, że dotychczas starsza kobieta kibicowała w miłosnych staraniach o względy Poyraza właśnie tej drugiej, a teraz w obliczu kryzysu nieoczekiwanie skłoniła się ku jej konkurentce.

Czy matka Poyraza będzie wspierać Maryam w nowym odcinku kultowej produkcji?

Co więcej, chociaż w 952. epizodzie "Dziedzictwa" zszokowana bohaterka nie odsunie ręki, pozwalając zaistniałej scenie trwać, to ostateczne wycofanie dłoni przez starszą panią nie uspokoi już skołatanych nerwów rywalki.

Pojawia się zatem pytanie, czy zachowanie w 952. części historii powinno obudzić w Sibel rzeczywisty niepokój? Czy Cennet na stałe obdarzy zaufaniem Nanę, czy to tylko wynik chwilowego załamania? Kolejne odcinki "Dziedzictwa" rozwikłają tę tajemnicę.