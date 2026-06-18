W poprzednich epizodach "Dziedzictwa" widzieliśmy, jak Nana wraca do zdrowia i ponownie staje na nogi, w czym ogromnie pomógł jej Poyraz. Mężczyznę dręczy jednak strach, że wkrótce zostanie opuszczony przez ukochaną. Sytuację komplikują dodatkowo knowania Cansel oraz Semiha. Po tym, jak Şahin wybudza się ze śpiączki, losy bohaterów stają się jeszcze trudniejsze do przewidzenia.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Dziedzictwo odc. 952: Nana chce uciec z Yusufem. Poyraz zdruzgotany

Nadchodzą zaskakujące wieści o zgonie niebezpiecznego gangstera, a Poyraz dokonuje bolesnego odkrycia. Komisarz Ferit przeżywa planowany wyjazd Ayse, ale na chwilę musi skupić się na pracy. Czarna przynosi mu oficjalne wieści o śmierci okrutnego Trucizny. Stróż prawa natychmiast rusza do rezydencji, aby powiadomić o tym Nanę. Pomiędzy tą dwójką wywiązuje się pełna emocji wymiana zdań. Pod drzwiami staje Poyraz. Mężczyzna jest w szoku, słysząc wyznanie ukochanej. Dowiaduje się, że Nana zamierza potajemnie opuścić miasto z małym Yusufem i zbudować swoje życie na nowo w zupełnie innym miejscu.

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Gdzie i kiedy oglądać serial Dziedzictwo w telewizji i online?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Emisja 952. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 18 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć najnowszego epizodu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie. Wszystkie wyemitowane do tej pory odcinki są dostępne na platformie streamingowej TVP VOD.

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O czym jest serial Dziedzictwo? Obsada i fabuła tureckiej produkcji

Fabuła serialu skupia się na losach sióstr Seher i Kevser, córek Yusufa. Chociaż ich rodzina nie opływa w luksusy, wszyscy są bardzo zżyci. Wszystko zmienia się, gdy Kevser bierze ślub z zamożnym członkiem rodu Kyrymly. Na świat przychodzi jej synek, który otrzymuje imię po swoim dziadku. Niestety, niedługo potem kobieta traci męża i zaczyna poważnie chorować. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się 5-letnim chłopcem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego Yamana. Seher rozpoczyna walkę o odzyskanie siostrzeńca.

Kto gra w tureckiej telenoweli?

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin (siostra Duygu)