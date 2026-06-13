Wątek kryminalny w hicie "Dziedzictwo" przyprawia fanów o szybsze bicie serca. Punktem zapalnym była brutalna śmierć Leyli. Derya zamordowała swoją siostrę bliźniaczkę i zajęła jej miejsce. Misterny plan zaczął jednak sypać się jak domek z kart, gdy śledczy odnaleźli ciało prokuratorki. Ayse od początku podejrzewała Deryę, ale Ferit nie traktował jej ostrzeżeń poważnie. Zmienił zdanie dopiero wtedy, gdy kobieta cudem przeżyła wypadek samochodowy.

Okazało się, że to Derya stała za tą kraksą – z pełną świadomością uszkodziła hamulce w aucie policjantki. Gdy Ayse walczyła o powrót do zdrowia na szpitalnej sali, Ferit rozpoczął zdecydowaną kontrofensywę. W odcinku numer 943 oficer zainstalował urządzenia podsłuchowe w lokalu podejrzanej. Przebiegła morderczyni szybko zorientowała się jednak, że policja depcze jej po piętach. W 944. epizodzie, wspierana przez lojalnego Utku, przygotowała sprytny plan ewakuacji, który następnie doprowadził do tragicznych w skutkach wydarzeń.

Ferit był zdruzgotany i wściekły, gdy dotarło do niego, że bezwzględna kryminalistka przechytrzyła organy ścigania. Dodatkowo sytuację skomplikował fakt, że bandyci uprowadzili Ayse, która wciąż nie doszła do siebie po wypadku. Porywacze postanowili wykorzystać jego dawną miłość jako żywą tarczę do negocjacji. Komisarz postawił wszystkie służby w stan gotowości i zarządził ogromną obławę. Niestety, w 947. odcinku bieg wydarzeń przybierze fatalny obrót, zagrażając życiu dwojga bohaterów.

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Ferit złapany przez demoniczną Deryę w 947. odcinku „Dziedzictwa”

W nadchodzącym 947. odcinku tureckiej produkcji Ferit zdecyduje się na pochopny krok. Działając pod wpływem ogromnego stresu, spróbuje samodzielnie zlokalizować kryjówkę przestępców. Niestety, ta ryzykowna akcja zakończy się porażką i wpadnie w ręce demonicznej Deryi. Pozbawiony wsparcia oddziałów policyjnych, komisarz zostanie całkowicie zdany na łaskę nieobliczalnej kobiety, która nie cofnie się przed niczym.

Ferit, wykorzystując swoje zawodowe doświadczenie, szybko uświadomi sobie, że fizyczna konfrontacja z oprawczynią to zły pomysł. Podejmie się więc trudnego zadania polegającego na manipulowaniu kobietą. Będzie udawał jej sojusznika. Jego nadrzędnym celem będzie zdobycie zaufania Deryi i zyskanie cennego czasu, niezbędnego do namierzenia miejsca, w którym jest przetrzymywany.

Ayse z „Dziedzictwa” na muszce Utku w najnowszym epizodzie

Ferit, manipulując porywaczką, nie zdaje sobie jednak sprawy, jak drastycznie ucieka czas. W innym pokoju trwa dramatyczna sytuacja. Zimny i bezwzględny Utku trzyma celownik na przerażonej Ayse. Zbrodniarz ze spokojem wyczekuje komendy od Deryi. Gdy tylko padnie odpowiednie słowo, bez wahania odda śmiertelny strzał w stronę młodej policjantki.

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Gdzie obejrzeć najnowszy odcinek „Dziedzictwa”?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierę 947. odcinka zaplanowano na sobotę, 13 czerwca 2026 r. Widzowie, którzy ominą emisję telewizyjną, mogą bez problemu nadrobić zaległości, wchodząc na platformę TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie epizody serialu.

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Obsada i fabuła serialu „Dziedzictwo”

Głównymi bohaterkami serialu są siostry Seher i Kevser, wychowywane w ubogim, acz kochającym się domu przez ojca Yusufa. Ich ścieżki rozdzielają się, gdy Kevser wychodzi za mąż za dziedzica z bogatego klanu Kyrymly. Kobieta zostaje matką i nazywa chłopca Yusuf, na cześć dziadka. Szczęście nie trwa jednak długo. Mąż Kevser umiera, a ona sama ciężko zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim synkiem. Po zgonie matki, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezwzględnego stryja Yamana. Zrozpaczona ciotka Seher rozpoczyna nierówną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie znaleźli się:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu