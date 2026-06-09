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Dramat rozpoczął się po brutalnym porwaniu. Choć Nanie i Yusufowi udało się wymknąć z rąk bezwzględnego Trucizny, ich radość nie trwała długo. Kryminalista zdołał dopaść kobietę i zaaplikował jej potężną dawkę śmiertelnej substancji. Na miejscu natychmiast zjawił się Poyraz, który w akcie desperacji pozbawił gangstera życia, jednak dla otrutej Nany było już za późno. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie personel medyczny błyskawicznie rozpoczął wyczerpującą walkę o powstrzymanie toksyn, które zaczęły wyniszczać jej organizm.
Poyraz idzie na wojnę. Brutalne starcie o życie Nany w 944. odcinku "Dziedzictwa"
Najnowszy epizod przynosi kontynuację medycznego koszmaru, w którym każda upływająca minuta decyduje o przetrwaniu pacjentki. Kiedy tradycyjna medycyna okazuje się całkowicie bezradna wobec podanej trucizny, Poyraz postanawia działać na własną rękę i rusza śladem lojalnych podwładnych zmarłego mafiosa. Ryzykując wszystko, wdziera się do ich kryjówki i po bezpardonowej, brutalnej walce z przestępcami zdobywa fiolkę z upragnionym antidotum, wyrywając ją niemal w ostatnim możliwym momencie.
Lekarze podają antidotum. Czy Nana przeżyje w nowym odcinku "Dziedzictwa"?
Zdobyty w krwawym starciu specyfik natychmiast trafia w ręce lekarzy, którzy niezwłocznie podają go umierającej pacjentce. Zaaplikowanie antidotum ostatecznie powstrzymuje rozwój toksyn i ocala życie Nany. Pozostaje jednak otwartym pytanie, jak ogromne spustoszenie w jej osłabionym ciele zostawiła substancja i czy zdoła wrócić do pełni sił. Jednocześnie wiszące w powietrzu widmo krwawej zemsty ze strony osieroconego gangu Trucizny zwiastuje kolejne kłopoty. Fani mogą się zastanawiać, czy te ekstremalne doświadczenia i otarcie się o śmierć sprawią, że Poyraz oraz ocalona kobieta jeszcze bardziej się do siebie zbliżą.
"Dziedzictwo" odcinek 944. Data emisji w TVP1 i dostępność online
Sympatycy tureckich produkcji mogą śledzić losy swoich ulubieńców przez cały tydzień. Telenowela emitowana jest od poniedziałku do niedzieli punktualnie o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Premiera emocjonującego, 944. epizodu zaplanowana została na środę, 10 czerwca 2026 roku. Dla widzów, którzy nie będą w stanie zasiąść przed telewizorami w porze popołudniowej, przygotowano alternatywę – wszystkie odcinki są na bieżąco udostępniane w internetowym serwisie streamingowym TVP VOD.
Fabuła i pełna obsada serialu "Dziedzictwo". O czym opowiada turecki hit?
Fabuła produkcji koncentruje się wokół losów dwóch sióstr – Seher i Kevser, wychowywanych w skromnych warunkach przez ojca, Yusufa. Ich drogi rozchodzą się w momencie, gdy Kevser bierze ślub z zamożnym dziedzicem rodu Kyrymly. Radość z narodzin syna, nazwanego na cześć dziadka, gwałtownie przerywa śmierć jej męża, a wkrótce potem nieuleczalna choroba samej Kevser. Przed śmiercią wdowa błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim dzieckiem. Po odejściu matki mały Yusuf trafia pod skrzydła oschłego wuja Yamana, z kolei zdeterminowana Seher rozpoczyna trudną batalię, starając się odzyskać siostrzeńca z rąk bezwzględnego mężczyzny.
W serialu widzowie mogą podziwiać następujących aktorów:
- Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w postać Yamana)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (grający małego Yusufa)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (komisarz Ali)
- Tolga Pancaroglu (w roli Ziyi)
- İpek Arkan (policjantka Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)