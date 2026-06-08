Trucizna, czyli największy przeciwnik zmarłego Yamana, przez długi czas planował atak na Nanę oraz Yusufa - osoby, które jako jedyne widziały to okrutne zabójstwo. W przeszłości zdołali oni oszukać bezwzględnego mafioza i jego świtę, wymykając się z ich twardych rąk. Kobieta razem z chłopcem schronili się u Poyraza, gdzie poczuli, że niebezpieczeństwo minęło, co uśpiło ich uwagę. To właśnie w tym momencie na scenę wkroczyła Cansel, która, dążąc do ochrony własnej osoby, zawarła tajny sojusz z Trucizną, by doprowadzić do uprowadzenia Nany i Yusufa. Cel został osiągnięty, a dramatyczna sytuacja ponownie się powtórzyła.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Dziedzictwo" odc. 942: Poyraz zdoła odnaleźć Nanę i Yusufa?

Przerażająca intryga Cansel kończy się wstrząsającym zdarzeniem w posiadłości. Przestraszona kobieta, pod wpływem surowego terroru, pomaga bezlitosnym pomocnikom Trucizny w znalezieniu ukrywających się ofiar, co skutkuje szybkim i okrutnym porwaniem Nany oraz małego Yusufa. Kiedy prawda o zaginięciu najbliższych dochodzi do Poyraza, ogarnia go ogromne poczucie odpowiedzialności za to, co się stało, co skłania go do złożenia obietnicy, że odzyska swoją wybrankę, nie bacząc na koszty. Nie zdaje on sobie sprawy, że odważna i stanowcza Nana w jakiś sposób zdołała już oszukać swoich strażników i wyrwać się na wolność.

9

Dziedzictwo - kiedy i gdzie oglądać?

Telenowela „Dziedzictwo” jest nadawana przez stację TVP1, codziennie od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05. Następny, 942. epizod tej opowieści zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 8 czerwca 2026 r. W sytuacji, gdy nie zdążycie obejrzeć odcinka na żywo, nie ma powodu do zmartwień - zarówno te starsze, jak i najnowsze odsłony serialu są dostępne w internecie, za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Dziedzictwo - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to potomkinie Yusufa, których familia prowadzi skromne, lecz satysfakcjonujące życie. Rozłąka sióstr następuje w momencie, w którym Kevser bierze ślub z zamożnym panem z familii Kyrymly. Owocem ich związku jest potomek, który dziedziczy imię po swoim dziadku. Niestety, niedługo po tym wydarzeniu Kevser traci męża i zapada na ciężkie schorzenie. Umierając, nakazuje swojej siostrze opiekę nad pięcioletnim siostrzeńcem. Krótko potem Kevser odchodzi. Młody Yufus trafia pod skrzydła bezlitosnego i chłodnego Yamana. Od tego momentu Seher będzie nieustępliwie dążyć do odzyskania pieczy nad chłopcem.

W serialu występują:

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak