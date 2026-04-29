Dziedzictwo, odcinek 906: Nana potajemnie zakradnie się do pokoju Poyraza. Zaskakujący obrót spraw w tureckim hicie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 906. Nana przygotowuje niespodziankę dla Poyraza

Bohaterowie popularnej produkcji postanawiają wspólnie kupić wyjątkowy upominek dla swojego wybawcy z pierwszych zarobionych w warsztacie pieniędzy. Nana i Yusuf zechcą w ten sposób okazać ogromną wdzięczność za ocalenie ich przed groźnym Trucizną oraz za wszelkie wyświadczone im dotąd dobro. Jako idealny podarunek z okazji tych wydarzeń wybierają elegancki sweter.

Poważną przeszkodą w realizacji tego planu okazuje się brak wiedzy na temat odpowiedniego rozmiaru ubrań mężczyzny. Zdeterminowana Maryam postanawia potajemnie wejść do jego pokoju pod nieobecność domownika, aby szybko sprawdzić metkę na jednej z koszul. Sytuacja wymyknie się jednak spod kontroli, ponieważ Poyraz wróci do sypialni znacznie szybciej, niż zakładała to kobieta, zmuszając ją do błyskawicznej ucieczki i schowania się za kotarą.

Poyraz nakryje Nanę w sypialni. Napięta sytuacja w 906 odcinku serialu "Dziedzictwo"

Przez krótką chwilę intruzce udaje się zachować całkowitą dyskrecję, ponieważ po przekroczeniu progu gospodarz odwróci się plecami i zacznie zmieniać garderobę. Po chwili zacznie relaksować się z tomikiem poezji w dłoniach, ale jego uwagę natychmiast przykuje nienaturalnie ułożona zasłona, co wzbudzi w nim ogromne podejrzenia o obecności kogoś obcego w prywatnym pomieszczeniu.

- Kto tam jest? - zapyta od razu, a gdy nie usłyszy odpowiedzi, to osobiście pójdzie sprawdzić. Zwłaszcza, że nawet przez myśl mu nie przejdzie, że mogłaby to być Nana!

Zdumiony odkryciem gospodarz kategorycznie zacznie domagać się natychmiastowych wyjaśnień zaistniałej sytuacji, podczas gdy spanikowana kobieta gorączkowo zacznie wymyślać kolejne kłamstwa. Maryam za wszelką cenę spróbuje chronić tajemnicę o niespodziance, jednak nieustępliwy domownik stanowczo będzie drążył temat i nie zamierzał zadowolić się wykrętnymi odpowiedziami.

- Co tu robisz? - spyta Poyraz.

- Nic... Patrzyłam na pokój - odpowie szybko Nana.

- Mów prawdę! - zażąda Poyraz, ale Maryam gwałtownie zmieni temat. Jednak tym wcale nie zbije go z tropu, bo od razu zada jej to samo pytanie.

Maryam uratuje się ucieczką. Sceny z 906 odcinka telenoweli "Dziedzictwo"

W najbardziej krytycznym momencie z korytarza dobiegnie głos matki mężczyzny, co zmusi zdesperowaną bohaterkę do ponownego ukrycia się w bezpiecznym miejscu za materiałem. O ile uda jej się uniknąć bezpośredniej konfrontacji z seniorką rodu Cennet, o tyle spotkanie twarzą w twarz ze zdeterminowanym gospodarzem sypialni wciąż pozostanie nierozwiązanym problemem.

- Mów co tu robisz! - ponowi żądanie Poyraz, na co Nana zacznie rżnąć głupa - Ja?

- Ty! - nie odpuści jej.

Kobiecie ostatecznie uda się sprytnie przechytrzyć dociekliwego rozmówcę, symulując nagłe wezwanie ze strony swojego podopiecznego. Chociaż w rzeczywistości na korytarzu będzie panować absolutna cisza i żadne wołanie dziecka nie będzie miało wcześniej miejsca, przebiegła opiekunka odegra swoją rolę na tyle przekonująco, że zyska idealny pretekst do błyskawicznego opuszczenia niekomfortowego pomieszczenia bez podania prawdziwej przyczyny.

- Yusuf mnie woła? - spyta go Nana.

- Nie woła - uzna Poyraz.

- Woła, nie słyszałeś - Maryam postawi na swoim, po czym zostawi go samego bez słowa wyjaśnienia, co Poyraz na koniec wymownie skwituje - Wariatka!