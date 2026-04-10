Dziedzictwo, odcinek 888: Dramat Poyraza! Cennet zażąda wydania Nany, by ratować własne dziecko - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-10 15:38

W 888. odcinku tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" Poyraz wróci do domu bez ukochanej siostry. Misja odbicia Nazli z rąk bezwzględnego Trucizny zakończy się fiaskiem, ponieważ porywacz zdąży zmienić kryjówkę. Zrozpaczona Cennet wpadnie w panikę i podejmie szokującą decyzję – zacznie domaga się, aby syn poświęcił Maryam w zamian za życie jej córki. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w nowym epizodzie i zobacz ZDJĘCIA!

Gdzie oglądać 888. odcinek "Dziedzictwa"? Emisja w TVP1

Emisja 888. epizodu zaplanowana jest na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. W najnowszej odsłonie Poyraz i Nana zjawią się w posiadłości bez Nazli. Ich próba uwolnienia siostry mężczyzny z rąk niebezpiecznego Trucizny spełznie na niczym, ponieważ oprawca okaże się sprytniejszy i zdąży przenieść zakładniczkę do innej lokalizacji. W domu z niecierpliwością czeka na nich pełna nadziei matka porwanej, która po ich wejściu błyskawicznie orientuje się, że akcja ratunkowa zakończyła się porażką.

- Gdzie jest Nazli? Poyrazie, gdzie jest moje dziecko?! - zacznie dopytywać zaniepokojona Cennet.

Zrezygnowany syn musi przekazać rodzicielce najgorsze z możliwych wieści z ich nieudanej wyprawy.

- Znaleźliśmy magazyn, w którym ją przetrzymywali, ale… Już jej tam nie było. Odjechali dziesięć minut przed nami - wyjaśni jej ze spuszczoną głową syn.

Szokująca decyzja Cennet. Matka Poyraza zechce poświęcić Nanę

Kobieta zbieleje z przerażenia, a narastający gniew i skrajna desperacja zmuszą ją do podjęcia drastycznych kroków. Zrozpaczona matka twardo zażąda od syna, aby bez wahania wydał Nanę w ręce bezwzględnego Trucizny, co ma stanowić jedyną kartę przetargową w odzyskaniu porwanej Nazli.

- Oddaj ją i przyprowadź mi moją córkę! - powie stanowczym głosem Cennet.

Te słowa wywołają prawdziwe przerażenie u Nany, która dosłownie zesztywnieje z nerwów. Poyraz natychmiast odrzuci ten makabryczny pomysł.

- Nie mogę tego zrobić, mamo - uzna Poyraz.

Jego matka nie będzie zamierzała jednak ustąpić ani na krok w tej dramatycznej dyskusji i wybuchnie jeszcze większą złością.

- Zrobisz! Przyprowadzisz mi moje dziecko! - zacznie nim trząść matka.

Poyraz odrzuci propozycję Nany. Zaczną ważyć się losy Nazli

W obliczu tych wydarzeń Maryam uświadomi sobie powagę sytuacji i całkowity brak jakichkolwiek alternatyw. Sama zaproponuje Poyrazowi, by spełnił żądania zdesperowanej Cennet i wydał ją przestępcom, aby uratować jego młodszą siostrę.

- Zadzwoń do Trucizny i powiedz, że mnie oddasz. Yusuf zostaje, ale ja pojadę. Nie ma innego sposobu, żeby uratować Nazli - powie drżącym głosem spanikowana Nana.

Mężczyzna kategorycznie odmówi wzięcia udziału w takim brutalnym i nieludzkim układzie.

- O czym ty mówisz?! Nie wymieniam życia za życie! - zszokuje się Poyraz.

Kobieta podejmie jeszcze jedną, rozpaczliwą próbę przeforsowania swojego wysoce ryzykownego planu.

- Ale to jedyna opcja! Nie mamy czasu! - stwierdzi Maryam,

Argumentacja przerażonej kobiety nie zrobi na Poyrazie żadnego wrażenia. Pozostanie on nieugięty, głośno sprzeciwiając się woli własnej matki oraz samej Nany. Rozwój wypadków i ostateczne konsekwencje jego decyzji widzowie poznają w kolejnych scenach telenoweli.

- Na wszystko istnieje rozwiązanie oprócz śmierci... Nie mogę ignorować czyjegoś życia, ratując inne. Nie oddam cię nikomu - zapowie mężczyzna.

