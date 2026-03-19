Dziedzictwo, odcinek 872: Ayse wraca z córką do domu, a Ferit trafia za kratki

Co wydarzyło się w 871. odcinku serialu Dziedzictwo?

W minionym epizodzie tureckiego hitu Doga znalazła się w placówce medycznej, jednak jej zdrowiu nie zagrażało większe niebezpieczeństwo. Przebywająca w tym samym budynku Ayse zupełnie przypadkowo odkryła obecność swojej córki. Doszło między nimi do niezwykle poruszającego spotkania, któremu z ogromnym cierpieniem przypatrywał się Ferit. Mężczyzna kategorycznie zapowiedział kobiecie pozbawienie jej wszelkich praw rodzicielskich. Równolegle Nana z małym Yusufem usiłowali uciec przed bezwzględnym Szakalem, który zamknął ich w drewnianej chacie. Kiedy bohaterowie zostali osaczeni przez uzbrojonych popleczników Trucizny, z pomocą przyszedł im Poyraz. Ten niesłusznie skazany na karę więzienia chłopak błyskawicznie rozprawił się z napastnikami i wybawił uciekinierów z opresji.

Dziedzictwo odcinek 872. Ferit trafia do aresztu, a Doga wraca do domu

Po trzech latach spędzonych za kratkami niesłusznie oskarżony Poyraz wreszcie odzyskuje wolność i pojawia się w rodzinnym domu. Jego powrót wywołuje gigantyczną radość u matki, Cennet. Na uroczystym obiedzie zjawia się również darząca chłopaka głębokim uczuciem Sibel. Szybko jednak dociera do niej bolesna prawda, że Poyraz widzi w niej wyłącznie serdeczną sąsiadkę i traktuje niczym młodszą siostrę. W tym samym czasie lekarze wypisują Dogę z kliniki, skąd Ayse natychmiast zabiera ją do swojego mieszkania. Kobieta kontaktuje się z Czarną, by poinformować o pobycie Ferita w szpitalu i nakazuje wysłanie po niego specjalnej ekipy. Ibrahim staje przed niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ musi zakuć w kajdanki swojego dawnego szefa. Ayse, po naradzie z siostrą, próbuje wynegocjować z aresztowanym porozumienie, ale ten pozostaje głuchy na wszelkie argumenty. Ferit twardo zapowiada, że po wyjściu na wolność wytoczy jej proces i całkowicie odbierze opiekę nad dziecko.

Gdzie i kiedy można obejrzeć 872. odcinek telenoweli Dziedzictwo?

Turecka produkcja gości na ekranach telewizorów każdego dnia tygodnia o stałej porze. Najnowszy, 872. odcinek telenoweli zostanie wyemitowany w sobotę 28 marca 2026 roku dokładnie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie dotychczasowe oraz premierowe odsłony tego popularnego formatu są na bieżąco udostępniane w internecie za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada serial Dziedzictwo? Poznaj fabułę i obsadę

Fabuła ogniskuje się wokół losów dwóch sióstr, Seher i Kevser, będących córkami Yusufa. Dziewczyny wiodą skromną, aczkolwiek radosną egzystencję do momentu, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly. Kobieta rodzi chłopca, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Z biegiem czasu traci męża, a niedługo potem sama zapada na śmiertelną chorobę. Tuż przed odejściem błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem. Po śmierci matki mały Yusuf trafia pod skrzydła wyjątkowo chłodnego i bezkompromisowego Yamana. Od tej chwili zdesperowana ciotka robi wszystko, by wyrwać siostrzeńca z rąk surowego opiekuna.

W głównych rolach na ekranie pojawiają się tacy aktorzy jak:

Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana

Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę Seher

Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa

Gülderen Güler jako serialowa Kiraz

Melih Özkaya występujący jako Ali

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova grająca Yasemin, czyli siostrę Duygu