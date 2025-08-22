Dziedzictwo, odcinek 675: Nana odrzuci oświadczyny Luki, ale zdradzony Yaman już nie będzie jej chciał! Postanowi być wierny innej - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 675 - środa, 3.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W 675 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Nana nie przyjmie oświadczyn Luki, jednak śledzący ich Yaman nie będzie miał o tym pojęcia. A to dlatego, że widok klęczącego mężczyzny przed jego ukochaną tak go zaboli, że nie będzie mógł na to patrzeć i się oddali! Tym bardziej, iż będzie przekonany, że Nana zgodzi się zostać żoną swojego przyjaciela z dzieciństwa, co wywoła w nim ogromne rozczarowanie i wściekłą zazdrość. Jednak nie będzie miał pojęcia, że będzie w błędzie!

I w 675 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") się o tym nie dowie. Ale równocześnie nie poradzi też sobie z zazdrością o ukochaną, którą wybuchnie, gdy ta zjawi się w jego gabinecie z dokumentami. I wówczas wywiąże się między nimi ogromna kłótnia, po której Yaman nie wytrzyma i w przypływie złości zrzuci wszystko ze swojego biurka i w ten sposób ponownie natknie się na list swojej żony Seher, który napisała go do niego jeszcze przed swoją śmiercią.

Yaman postanowi być do końca wiernym Seher w 675 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 675 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Yaman sięgnie po list i jeszcze raz odczyta w nim chęć Seher, która poprosiła go, aby jeszcze odnalazł swoje szczęście u boku innej kobiety, gdyby jej już zabrakło. Jednak tak jak wcześniej, tak i teraz on jej nie spełni, gdyż postanowi do końca pozostać wiernym tylko jej i nie zwiąże się z Naną!

I to nawet mimo tego, iż w 676 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") już będzie wiedział, że jego ukochana jednak odrzuciła oświadczyny Luki i nie zgodziła się zostać jego żoną. I to nie z byle powodu, gdyż otwarcie wyzna mu, że to nie jego będzie kochać, co z kolei jemu przyniesie ulgę i radość. Ale niestety tylko na chwilę, gdyż momentalnie poczuje też i złość!

Yaman ponownie odtrąci zakochaną w nim Nanę w 676 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

A to dlatego, że w 676 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") i tak poczuje się przez nią poszkodowany i zdradzony. Do tego stopnia, że znów ją odtrąci i tym bardziej postanowi być wiernym ukochanej Seher, czym mocno zrani Nanę.

Tym bardziej, że w 676 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") to przecież jego będzie ona kochać i z uwagi na miłość do niego nie przyjmie oświadczyn Luki...