Dziedzictwo, odcinek 670: Nowy mężczyzna w życiu Nany! Yaman oszaleje z zazdrości - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 670 - piątek, 29.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W 670 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Nana będzie z niecierpliwością oczekiwać przyjazdu Luki, swojego przyjaciela z dzieciństwa, który zapowie się z wizytą. Tym bardziej, że nieco wcześniej zostanie odtrącona przez Yamana, który postanowi stłumić swoje uczucia do niej, aby pozostać do końca wiernym swojej zmarłej żonie Seher.

Ale w 670 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") to wcale nie okaże się łatwe! Tym bardziej, gdy Yaman będzie musiał patrzeć, jak jego nowa ukochana szykuje się na spotkanie z innym mężczyzną. Szczególnie, że sam wcale nie będzie w stanie wyzbyć się wobec niej uczuć! A wręcz przeciwnie i nawet nie zdoła tego ukryć!

Luka wkroczy do życia Nany w 670 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet")!

A zwłaszcza, gdy w 670 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Luka w końcu dotrze do jego rezydencji, a Nana zejdzie, aby otworzyć mu drzwi. I już wtedy Yaman nie będzie mógł się na nią napatrzeć, a gdy zobaczy jej uśmiech na widok Luki, to już w ogóle nie wytrzyma! I wówczas już nie będzie w stanie ukryć swojej zazdrości, która będzie widoczna gołym okiem!

A to w 670 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") będzie dopiero początek, gdyż Luka zjawi się w życiu Nany nie tylko na chwilę, bo zagości w nim zdecydowanie na dłużej! A co gorsza, Yaman będzie musiał na to patrzeć, gdyż przyjaciel Nany zatrzyma się w jego rezydencji, gdy okaże się, że zgubił on swoje dokumenty. I choć Yaman będzie traktował go z dystansem, to jednak pozwoli mu u siebie zostać.

Zazdrosny Yaman nie zdzierży obecności przyjaciela Nany w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo" ("Emanet")!

Ale w kolejnych odcinkach "Dziedzictwa" coraz trudniej będzie mu to znosić. Tym bardziej, że stanie się wobec Luki coraz bardziej podejrzliwy i zacznie myśleć, że celowo zgubił on dokumenty, aby być blisko Nany, co tylko pogłębi jego zazdrość!

Aż w końcu w 673 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") otwarcie oskarży go o kłamstwo, jednak szybko wyjdzie na jaw, że się pomylił! I wówczas to Nana się od niego odwróci, a Luka to wykorzysta i oświadczy się ukochanej i to na jego oczach! I wtedy dopiero będzie...