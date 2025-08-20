Dziedzictwo, odcinki 674-676. Nana odrzuci Yamana! Przyjmie oświadczyny Luki? Streszczenia odcinków od 2-4.09.2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 674-676 odcinkach "Dziedzictwa"?

W 674-676 odcinku "Dziedzictwa" ("Emanet") Nana będzie zła na Yamana, za to jak potraktuje Lukę! Tym bardziej, że błędnie oceni jej dawnego przyjaciela z dzieciństwa, którego będzie podejrzewał o niecne zamiary aż w końcu nie wytrzyma i oskarży go o kłamstwo w sprawie zaginionych dokumentów. Jednak szybko się okaże, że wcale nie będzie mieć racji!

I wówczas w 674 odcinku "Dziedzictwa" ("Emanet") Nana ostro się wścieknie i postanowi się od niego zdystansować. Opiekunka postanowi skupić się wyłącznie ja Yusufie i Luce, który ku zaskoczeniu Yamana postanowi się jej oświadczyć! Mężczyzna będzie przekonany, że jego ukochana przyjęła oświadczy swojego przyjaciela z dzieciństwa, co mocno go rozczaruje i rozzłości. Jednak szybko zmieni zdanie! Czemu? Przeczytaj streszczenia 674-676 odcinków "Emanet" ("Dziedzictwa") od wtorku 25 do czwartku 29 sierpnia 2025!

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 674 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nana jest zła na Yamana z powodu jego nieprzyjemnego zachowania wobec Luki. Wyraźnie mu oznajmia, że skoncentruje się teraz na opiece nad Yusufem, a jego będzie unikać. Tymczasem Yaman jest przekonany, że Luka nie przyjechał z dobrymi zamiarami.

Ferit przygotowuje dziewczynom pyszne śniadanie, jednak Ayse, obawiając wzmocnienia swoich uczuć do mężczyzny, szybko udaje się na komendę. Tam przypadkiem dowiaduje się, że Ferit od czasu ich rozwodu nie miał on żadnej partnerki. Mężczyzna zaprasza ją na kolację.

Luka zwraca się do Nany z prośbą o odebranie jego przesyłki. Kobieta się zgadza i udaje się pod wskazany adres, gdzie zostaje porwana przez nieznajomych. Yaman śledzi porywaczy, przekonany, że za całą sprawą stoi Luka. Ku jego zdumieniu, Luka w środku lasu oświadcza się Nanie.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 675 - środa, 3.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Yaman wierzy, że Nana zgodziła się wyjść za Lukę, co wywołuje u niego zazdrość i rozczarowanie. Gdy kobieta przybywa do firmy z dokumentami, dochodzi między nimi do kolejnej kłótni. Chwilę potem zostają uwięzieni w windzie, gdzie Nana doznaje ataku paniki. Yaman, opanowując swoją złość, stara się ją uspokoić. Kiedy w końcu udaje im się opuścić windę, Nedim z zazdrością przygląda się ich bliskości.

Koray i Pelin realizują plan, mający na celu trwałe rozdzielenie Ferita i Ayse. Tymczasem byli małżonkowie niecierpliwie oczekują wspólnej kolacji.

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 676 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ayse zauważa w parku obejmujących się Ferita i Pelin, nie zdając sobie sprawy, że Pelin zaaranżowała tę scenę, podając Feritowi środek odurzający. Volkan przekonuje Ferita do zrobienia badań krwi. Niezorientowany w sytuacji Ferit z niecierpliwością czeka na kolację, ale gdy dzwoni do Ayse, dowiaduje się, że jego była żona z powodu przeziębienia nie przyjdzie.

Tymczasem Yaman odkrywa, że Nana odrzuciła oświadczyny Luki i go nie kocha, co przynosi mu ulgę i radość, ale jednocześnie wzbudza złość. Ma poczucie winy i czuje się zdradzony. W przypływie gniewu strąca rzeczy z biurka i znajduje list od Seher. Mimo próśb żony postanawia, że dotrzyma przysięgi i nie zaangażuje się w relację z inną kobietą. Yusuf natomiast pragnie wrócić do szkoły.