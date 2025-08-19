Dziedzictwo, odcinek 661: Tak zrozpaczony Yusuf spróbuje zatrzymać Nanę! Ucieknie się do podstępu - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" ("Emanet") odcinek 661 - środa, 20.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W 661 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Nana zacznie pakować walizkę przed swoim wyjazdem, czym mocno zasmuci Yusufa. A to dlatego, że chłopiec wcale nie będzie chciał, aby jego ukochana opiekunka go zostawiała. I da temu wyraźny wyraz, gdy zasmucony zjawi się w jej pokoju i otwarcie to przyzna, co nie ujdzie jej uwadze!

W 661 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Nana za wszelką cenę spróbuje potrzymać chłopca na duchu, ale ich rozstanie wcale nie będzie i takie łatwe i dla niej. I sama również da temu wyraz, gdy z ust chłopca padną piękne słowa!

- Spójrz na mnie. Nie smuć się aż to dobre rozstanie - zapewni go Nana.

- Będę tęsknić. Nie chcę, żebyś wyjeżdżała - wyzna Yusuf.

- Wiesz, że muszę - przypomni mu opiekunka, po czym od razu mu obieca - Zabiorę cię w sercu.

- Co z tego, kiedy ciebie nie będzie? - spyta chłopiec.

- Będę dzwonić tak często, że się mną znudzisz - spróbuje pocieszyć go Nana.

- Nigdy mi się nie znudzisz - powie Yusuf, czym trafi ją w serce.

Yusuf schowa Nanie zegarek po mamie w 661 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet")!

W tym momencie w 661 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Nana poprosi chłopca, aby pomógł jej się spakować, co on oczywiście uczyni. I wówczas rzuci mu się w oczy zegarek opiekunki, który będzie pamiątką po jej matce. Oczywiście, Yusuf zda sobie sprawę, że bez niego kobieta nie wyjdzie, dlatego zdecyduje się go schować, aby ją przy sobie zatrzymać!

I wtedy w 661 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") rozpoczną się nerwowe poszukiwania, gdyż chłopiec niczym się nie zdradzi, a zegarka nigdzie nie będzie! I choć wściekły Yaman każe jej już jechać bez niego, gdyż nie będzie chciał, aby Yusuf ponownie musiał się z nią żegnać, co już będzie dla niego bardzo ciężkie, to jednak ona da mu jasno do zrozumienia, że bez niego się nie ruszy! I wówczas do ich rozmowy wtrąci się sam zainteresowany, który stanie w obronie opiekunki i w ten sposób niestety się zdradzi!

- Właśnie strajku. Ten zegarek jest dla niej bardzo ważny - uświadomi go Yusuf, po czym zwróci się do Nany - Najwyżej nie polecisz i zostaniesz!

Zdemaskowany Yusuf odda Nanie zegarek w 661 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet")!

I w tej chwili w 661 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") zarówno dla Nany, jak i Yamana stanie się jasne, że to właśnie Yusuf schował jej zegarek. Ale oczywiście, jego wujek postanowi się w tym jeszcze upewnić i weźmie go na stronę, gdzie przyciśnięty do muru chłopiec w końcu się mu przyzna! Tym bardziej, że wujek wszystko mu wytłumaczy.

- Powiedziałem coś złego? - spyta Yusuf.

- Chodź ze mną tygrysie - poprosi go Yaman, a on zupełnie nie będzie wiedział o co chodzi. Ale stryjek szybko go w tym uświadomi - Wiem, że nie chcesz się z nią rozstać. Ale nawet jeśli dziś coś ją zatrzyma, jutro i tak wyjedzie...

- Dlaczego? - spyta chłopiec.

- Bo czasem ludzie, których kochamy muszą odejść choć tego nie chcemy. Nie możesz kazać jej zostać. To jej życie i jej decyzja... Powiedz, ty schowałeś zegarek?

- Chciałem, żeby została choć dzień dłużej. Gniewasz się? - przyzna się w końcu.

- Nie, ale musisz się z tym pogodzić. Ona wyjedzie i musimy to zaakceptować. To znaczy ty musisz. Teraz oddamy jej zegarek. Potem będziemy żyć dalej tak jak dawniej. Ja będę zawsze z tobą - obieca mu Yaman, czym sprawi, że w oczach przysłuchującej się Nany pojawią się łzy.

I wówczas w 661 odcinku serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") Yusuf postanowi zrobić tak jak poleci mu wujek! Chłopiec przyzna się do kradzieży i przed Naną, po czym odda jej zegarek. I w ten sposób pozwoli jej odejść...

- Przepraszam Nana. Schowałem zegarek, bo chciałem, abyś została. Dlatego - wyjaśni Yusuf, co Nana oczywiście zrozumie i nie będzie się gniewać. A wręcz przeciwnie - Mój malutki... Bardzo Cię kocham. Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Musisz być silny. Potrzebuję Twojego wsparcia.