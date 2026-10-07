Dziedzictwo, odcinek 1050: Poyraz dostanie milion dolarów za Pelin? Wyda bratu swoją byłą partnerkę? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-07 15:07

W najnowszym, 1050. odcinku tureckiego serialu "Dziedzictwo", Poyraz znajdzie się w martwym punkcie. Przyrodni brat Pelin położy na stole milion dolarów za wskazanie jej kryjówki. Mężczyzna będzie musiał zważyć, czy wielkie pieniądze są warte złamania danego słowa. Dodatkowo jego relacje z żoną Naną skomplikują się jeszcze bardziej z powodu tajemniczej niespodzianki.

Atakan kusi Poyraza fortuną. Co wydarzy się w 1050. odcinku "Dziedzictwa"?

Przed Poyrazem niezwykle trudne zadanie. Brat jego byłej ukochanej zaproponuje mu milion dolarów w zamian za ujawnienie jej miejsca pobytu. Oferta nie będzie zależała do najłatwiejszych, zważywszy na fakt, że kobieta od pewnego czasu ukrywa się w jego domu, uciekając przed krewnym. Przypomnijmy, w 1047. epizodzie zdesperowana Pelin poprosiła go o ochronę przed Atakanem, który planuje ją ubezwłasnowolnić w celu przejęcia majątku. Poyraz przystał na to i udzielił schronienia, czym mocno zdenerwował swoją obecną partnerkę, Nanę.

Najbliższy odcinek postawi całą sprawę w zupełnie nowym świetle. Otrzymanie pokaźnej sumy pieniędzy znacząco utrudni podjęcie właściwej decyzji. Bohater będzie musiał zbalansować ciężar moralny za życie Pelin, z presją ze strony nieobliczalnego Atakana.

Tajemnicza niespodzianka Poyraza w nowym odcinku "Dziedzictwa"

Mężczyzna zdecyduje się na gest, który w jego zamyśle ma poprawić relacje z Naną. Przygotuje dla niej wyjątkowy prezent, jednak intencje zostaną zupełnie opacznie zrozumiane. Kobieta uzna, że podarunek jest przeznaczony dla ukrywającej się w ich domu Pelin. Od kiedy dawna miłość zamieszkała u boku jej męża, zazdrość daje o sobie znać niemal na każdym kroku. Pomimo narastającego napięcia, w 1049. odcinku Pelin dotrze jednak do wniosku, że dawne uczucie łączące ją z Poyrazem bezpowrotnie wygasło.

Kiedy i gdzie obejrzeć 1050. odcinek "Dziedzictwa"?

Telewizja Polska nieustannie emituje nowe odcinki uwielbianej przez widzów telenoweli. Epizod numer 1050 zostanie wyemitowany w najbliższą środę, 14 października 2026 roku, o stałej porze – godzinie 16:00. Transmisja odbędzie się na kanale TVP1. Dla spóźnialskich przygotowano również opcję oglądania online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo"? Obsada i fabuła

"Dziedzictwo" (znane w Turcji jako Emanet) opowiada o losach osieroconego chłopca. Yusuf trafia pod opiekę zimnego i pozbawionego empatii Yamana. Życie wuja i siostrzeńca zmienia się diametralnie, gdy na ich drodze staje skromna Seher – ciotka malca. Z biegiem czasu, mimo licznych nieporozumień, między opiekunami zaczyna kiełkować prawdziwa miłość, dająca nadzieję na stworzenie prawdziwego domu dla dziecka.

Fabuła ulega drastycznej zmianie w kolejnych etapach produkcji. W wyniku tragicznych okoliczności ginie Yaman Kırımlı. Obowiązek wychowania Yusufa spada wówczas na barki Nany Maryam.

Sytuacja Nany komplikuje się, gdy pojawia się ryzyko jej deportacji. Z pomocą przychodzi Poyraz, który decyduje się na aranżowane małżeństwo z kobietą. Fikcyjny związek, zawarty tylko po to, by ocalić jej pobyt w kraju, staje się początkiem nowych dramatów i rozwijającej się namiętności.

W głównych rolach występują:

  • Halil İbrahim Ceyhan (Yaman Kırımlı)
  • Sıla Türkoğlu (Seher Kırımlı)
  • Nanuka Stambolishvili (Nana)
  • Nik Xhelilaj (Poyraz)
  • Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)
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