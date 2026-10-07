Panna młoda, odcinek 224. Cihan wpada we wściekłość, a Beyza opracowuje plan

Spis treści
Co przyniesie 224. odcinek serialu "Panna młoda"?
"Panna młoda" to turecka telenowela, która zadebiutowała w ojczyźnie w 2024 roku, a na antenie TVP2 pojawiła się 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Sprawdzamy, jakie wydarzenia rozegrają się w 224. odcinku.
"Panna młoda" odcinek 224. Zaskakujący plan Beyzy rozwściecza Cihana
W 224. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" zobaczymy, jak Mukadder namawia Hancer do spotkania z Beyzą. Z kolei Beyza wpada na ryzykowny pomysł, który doprowadza Cihana do furii. Tymczasem Melih przypomina Hancer, że najważniejsze jest dobro jej dziecka, a Mukadder nadal prowadzi swoją manipulacyjną grę, próbując wpływać na decyzje Cihana.
PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej, odcinki 4292-4295. Ucieczka z odwyku, fałszywe zeznania i szok Kamila
Obsada "Panny młodej". Kogo zobaczymy na ekranie?
W role główne, Hançer i Cihana, wcielają się Talya Çelebi oraz Türkseve. Obok nich w serialu występują:
- Can Tarakçı w roli Cemila,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,
- Elif Çapkin występująca jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar w roli Sinem,
- Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,
- Türker Kantar grający Emira,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.
Ile odcinków ma "Panna młoda"? Widzów czeka długa historia
Turecka telenowela "Panna młoda" należy do tych najbardziej rozbudowanych. Obecnie w Turcji produkcja liczy 325 dwugodzinnych odcinków podzielonych na trzy sezony. W polskiej telewizji epizody są skracane do standardowego czasu, co oznacza, że ich ostateczna liczba ulegnie podwojeniu. Dodatkowo serial jest nadal nagrywany w Turcji, więc ostateczna długość całej opowieści pozostaje nieznana, a polskich widzów czeka wieloletnie śledzenie losów Hançer i Cihana.
PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 1049: Aynur odzyska wolność i odsunie się od Sinana. Ma ważny powód - ZDJĘCIA