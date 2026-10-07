Panna młoda, odcinek 224. Cihan wpada we wściekłość, a Beyza opracowuje plan

Co przyniesie 224. odcinek serialu "Panna młoda"?

"Panna młoda" to turecka telenowela, która zadebiutowała w ojczyźnie w 2024 roku, a na antenie TVP2 pojawiła się 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Sprawdzamy, jakie wydarzenia rozegrają się w 224. odcinku.

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"Panna młoda" odcinek 224. Zaskakujący plan Beyzy rozwściecza Cihana

W 224. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" zobaczymy, jak Mukadder namawia Hancer do spotkania z Beyzą. Z kolei Beyza wpada na ryzykowny pomysł, który doprowadza Cihana do furii. Tymczasem Melih przypomina Hancer, że najważniejsze jest dobro jej dziecka, a Mukadder nadal prowadzi swoją manipulacyjną grę, próbując wpływać na decyzje Cihana.

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Obsada "Panny młodej". Kogo zobaczymy na ekranie?

W role główne, Hançer i Cihana, wcielają się Talya Çelebi oraz Türkseve. Obok nich w serialu występują:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,

Elif Çapkin występująca jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

Türker Kantar grający Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Widzów czeka długa historia

Turecka telenowela "Panna młoda" należy do tych najbardziej rozbudowanych. Obecnie w Turcji produkcja liczy 325 dwugodzinnych odcinków podzielonych na trzy sezony. W polskiej telewizji epizody są skracane do standardowego czasu, co oznacza, że ich ostateczna liczba ulegnie podwojeniu. Dodatkowo serial jest nadal nagrywany w Turcji, więc ostateczna długość całej opowieści pozostaje nieznana, a polskich widzów czeka wieloletnie śledzenie losów Hançer i Cihana.

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