Dziedzictwo, odcinek 1029: Nana pożegna Poyraza. Zdecyduje się zacząć wszystko od nowa - ZDJĘCIA

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Dziedzictwo odcinek 1029. Nana chce odejść od Poyraza
Nana jest pewna, że rozstanie z Poyrazem to jedyne słuszne wyjście dla niej i Yusufa. W najnowszym, 1029. odcinku telenoweli „Dziedzictwo” bohaterka podejmie decyzję o ułożeniu sobie życia na nowo. Nie zamierza tkwić w układzie, który odbiera jej poczucie stabilności. Ostatnie dramatyczne chwile uświadomiły jej, że trwanie przy Poyrazie oznacza ciągłe ryzyko. Jak pamiętamy z 1028. odcinka, Sedat zaplanował na nią pułapkę, by uderzyć w jej męża. Dla Nany najważniejsze jest teraz dobro chłopca, dlatego chce zapewnić Yusufowi spokojną przyszłość.
Dziedzictwo. Nana będzie szukać pracy
W 1029. odsłonie „Dziedzictwa” determinacja Nany do usamodzielnienia się zyska na sile. Kobieta podejmie kroki w celu znalezienia zatrudnienia, dzięki czemu będzie mogła zamknąć ten burzliwy etap. Jej decyzje spotkają się jednak z oporem Poyraza. Mężczyzna nie odpuszcza i zamierza ratować relację. Zacznie usilnie szukać sposobów na odbudowanie więzi z żoną.
Poyraz stara się ratować małżeństwo w Dziedzictwie
W odcinku 1029. Poyraz postara się poprawić relacje, przygotowując wspólny, rodzinny wieczór. Jego celem będzie spędzenie czasu z Naną i Yusufem, aby udowodnić żonie, jak bardzo ceni ich rodzinę. Pozostaje pytanie, czy Nana zachowa konsekwencję w swoich postanowieniach, czy znów zaufanie weźmie górę nad ostrożnością.
Dziedzictwo odcinek 1029. Kiedy emisja w TVP1?
Losy bohaterów „Dziedzictwa” widzowie mogą śledzić na antenie TVP1 każdego dnia o godzinie 16:00. Premiera 1029. odcinka zaplanowana jest na 15 września 2026 roku. Osoby preferujące oglądanie w internecie znajdą odcinek w serwisie TVP VOD tuż po emisji telewizyjnej.
O czym jest telenowela Dziedzictwo?
„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to znana i chętnie oglądana turecka produkcja. Opowiada o osieroconym Yusufie, który po stracie rodziców trafia pod skrzydła oschłego wujka Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy w ich codzienność wkracza ciotka chłopca, Seher. Początkowa wrogość powoli ustępuje miejsca głębokiemu uczuciu między opiekunami, dając Yusufowi nadzieję na normalny dom.
W późniejszych odcinkach dochodzi do wielkiego dramatu. Yaman Kırımlı umiera, a ciężar wychowania Yusufa i kontynuowania dzieła rodziny przejmuje Nana Maryam.
Na domiar złego, nad Naną wisi widmo deportacji. Wtedy w jej życiu pojawia się Poyraz. Decydują się na fikcyjny ślub, aby chronić świat Yusufa. Z czasem to sztuczne małżeństwo zaczyna budzić nowe, nieoczekiwane emocje i napięcia.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf