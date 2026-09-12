Dziedzictwo, odcinek 1028: Sedat zwabi Nanę w śmiertelną pułapkę! Poyraz nie pozwoli jej zginąć - ZDJĘCIA

Nana decyduje się na samodzielność w 1028. odcinku "Dziedzictwa"

W 1028. odsłonie "Dziedzictwa" Nana uzna, że nadszedł czas na całkowitą niezależność finansową. Relacja z Poyrazem ulegnie znacznemu ochłodzeniu, co skłoni bohaterkę do intensywnego planowania własnej przyszłości. Kobieta podejmie próbę zatrudnienia w charakterze tłumaczki, wierząc, że wyższe wynagrodzenie zagwarantuje jej samodzielność. Te zamiary błyskawicznie przykują uwagę Sedata. Mężczyzna, trawiony niepohamowaną chęcią zemsty na Poyrazie, uzna to za idealny moment, by skrzywdzić jego ukochaną.

Sedat zastawia pułapkę w 1028. odcinku "Dziedzictwa"

Informacja o poszukiwaniu pracy przez Nanę zostanie skrzętnie wykorzystana przez Sedata. Mężczyzna wcieli się w rolę potencjalnego pracodawcy i nawiąże kontakt z kobietą. Zaproponowana przez niego oferta wyda się niezwykle lukratywna, a Nana nie wyczuje żadnego zagrożenia. Zgodzi się na spotkanie w lokalizacji wyznaczonej przez oszusta. Sedat specjalnie wybierze odległe obrzeża miasta, minimalizując w ten sposób szanse Nany na ewentualną ucieczkę czy wezwanie pomocy.

Poyraz staje w obronie Nany w 1028. odcinku "Dziedzictwa"

Pozornie obiecujące spotkanie biznesowe okaże się śmiertelną zasadzką. Sedat wcale nie ma zamiaru zatrudniać Nany, jego prawdziwym celem jest jej zabójstwo. Ta zbrodnia ma być ostatecznym wyrównaniem porachunków z Poyrazem. Na szczęście, w najważniejszym momencie, Poyraz zdoła odnaleźć ukochaną. W 1028. odcinku "Dziedzictwa" po raz kolejny pokaże, do czego jest zdolny w obronie Nany. Rzutem na taśmę uratuje kobietę z rąk bezwzględnego Sedata.

Całe to dramatyczne zajście będzie dla Sibel kolejnym dowodem na niezwykłą więź, jaka łączy Poyraza i Nanę.

"Dziedzictwo" – emisja odcinka 1028 na antenie TVP1

Fani "Dziedzictwa" mogą śledzić nowe odcinki każdego dnia o 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1028. odcinka została zaplanowana na 14 września 2026 roku. Oczywiście, każdy epizod trafia później do biblioteki serwisu streamingowego TVP VOD, gdzie można go obejrzeć w dowolnej chwili.

Fenomen "Dziedzictwa" – o czym opowiada serial?

Telenowela "Dziedzictwo" (znana w oryginale jako Emanet) to wciągająca opowieść o potędze miłości, tragicznych wydarzeniach i determinacji w ratowaniu rodziny. Fabuła rozpoczyna się, gdy osierocony mały Yusuf trafia pod skrzydła bezkompromisowego Yamana. Kiedy w ich codzienność wkracza ciotka chłopca, Seher, rozpoczyna się prawdziwa burza uczuć. Pomimo wrogów, intryg i początkowego dystansu, opiekunowie zaczynają darzyć się głębokim uczuciem, a łącząca ich miłość staje się opoką dla małego Yusufa.

Kolejne serie przynoszą jednak tragiczne zwroty akcji. Yaman Kırımlı ponosi śmierć, a odpowiedzialność za wychowanie Yusufa przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy Nana staje w obliczu deportacji. Wtedy w jej życiu zjawia się Poyraz. Chcąc uchronić chłopca przed kolejną utratą najbliższych, para decyduje się na fikcyjne małżeństwo. Ten zaaranżowany związek staje się punktem wyjścia do budowy nowych, nieoczekiwanych relacji, pełnych napięć i silnych emocji.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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