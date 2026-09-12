Dziedzictwo, odcinek 1028: Sinan będzie chciał wyznać Aynur miłość! Nagle dowie się, co się stało z Ezgi - ZDJĘCIA

Sinan i Aynur gotowi na wyznanie prawdy w 1028. odcinku "Dziedzictwa"

Najbliższy, 1028. odcinek "Dziedzictwa" przyniesie widzom spotkanie Sinana i Aynur. Nie będzie to jednak standardowa kolacja, ponieważ oboje zdadzą sobie sprawę, że to właściwy czas na szczerość. Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie były dla nich trudne. Związki obojga legły w gruzach – Kivanc niespodziewanie zakończył relację z Aynur (odc. 1024), a Sinan stanowczo odciął się od Ezgi (odc. 1026).

Uwolnieni od przeszłości, oboje zdecydują się na otwarcie. Podczas kolacji zacznie budować się między nimi romantyczna aura. Wiele wskaże na to, że nadszedł czas na przełomowe wyznania i koniec z ukrywaniem prawdziwych uczuć.

Ezgi knuje intrygę przeciwko Sinanowi w 1028. odcinku "Dziedzictwa"

Niestety, sielanka Sinana i Aynur nie potrwa długo, bo do akcji wkroczy Ezgi. Porzucona kobieta nie przyjmie do wiadomości, że straciła ukochanego. W akcie desperacji da się namówić Isil na radykalny krok, byle tylko odzyskać prokuratora. Zrozpaczona dziewczyna sięgnie po drastyczne metody.

Isil i Ezgi wmówią mężczyźnie, że ta druga próbowała odebrać sobie życie. Zmanipulowany prokurator będzie wstrząśnięty tymi doniesieniami. Dramatyczne wieści spadną na niego jak grom z jasnego nieba.

Fałszywa informacja sprawi, że Sinan zapomni o romantycznych wyznaniach wobec Aynur. Poczucie winy weźmie górę, a on sam zacznie analizować, czy jego oschłe rozstanie nie popchnęło byłej partnerki do tragedii. W 1028. odsłonie "Dziedzictwa" rodzące się uczucie zderzy się z bezwzględną intrygą. Ezgi pokaże, że jest w stanie posunąć się do wszystkiego, by zatrzymać przy sobie mężczyznę.

Emisja 1028. odcinka "Dziedzictwa" w TVP1

Nowe odcinki telenoweli "Dziedzictwo" goszczą na ekranach telewizorów każdego dnia o godzinie 16:00 w TVP1. Premiera 1028. epizodu zaplanowana jest na 14 września 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję, będą mogły nadrobić zaległości dzięki platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo" i kto w nim występuje?

Turecka produkcja "Dziedzictwo" (oryg. Emanet) to opowieść pełna dramatów, miłosnych uniesień i rodzinnych batalii. Historia zaczyna się od małego Yusufa, który po stracie rodziców zamieszkuje z chłodnym wujem Yamanem. Sytuacja ulega zmianie, gdy w rezydencji zjawia się Seher, ciotka chłopca. Początkowa wrogość powoli ustępuje miejsca miłości, a rodząca się więź między opiekunami staje się oparciem dla sieroty.

W dalszej części serii dochodzi do tragedii. Śmierć Yamana Kırımlı zmienia wszystko, a odpowiedzialność za Yusufa i majątek przejmuje Nana Maryam.

Nad kobietą wisi jednak widmo deportacji. Wówczas na ratunek przychodzi Poyraz, który decyduje się na aranżowane małżeństwo z Naną. Fikcyjny związek ma uchronić świat Yusufa przed kolejnym rozpadem, ale szybko staje się polem do nieporozumień i ukrytych pragnień.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan (Yaman Kırımlı)

Sıla Türkoğlu (Seher Kırımlı)

Nanuka Stambolishvili (Nana)

Nik Xhelilaj (Poyraz)

Berat Rüzgar Özkan (mały Yusuf)

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